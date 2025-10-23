В России набирает популярность «соскинг» — новое средство от тревоги родом из Китая

Поколение Z продолжает экспериментировать с необычными способами борьбы с депрессивными состояниями и тревогой, вызванной реалиями жизни. Наряду с «дуркингом», популярность набирает «соскинг» — практика использования пустышек взрослыми людьми для успокоения.

Эта тенденция, как это часто бывает, пришла из Китая и распространилась через TikTok: в социальных сетях активно публикуются видеоролики, где «взрослые дети» используют соски в различных ситуациях — в автомобилях, на рабочем месте, дома — и делятся своими ощущениями психологического комфорта.

Предприниматели отреагировали на новый тренд, начав производство сосок подходящего размера и дизайна. Эти товары появились и на российских маркетплейсах, хотя пока не отличаются особым разнообразием.

Однако психологи выражают обеспокоенность, подчёркивая, что «дуркинг» и «соскинг» — это не просто модные веяния, а отражение неспособности молодых людей справляться с эмоциональным напряжением и находить конструктивные способы решения проблем.

Напомним, также в последнее время среди российской молодёжи в соцсетях набирает популярность тренд на «дуркинг» — добровольный отдых в психоневрологических диспансерах для снятия стресса и профилактики выгорания, стоимость зависит от типа учреждения и дополнительных услуг. По мнению врача-психиатра Екатерины Кожадей, это говорит, что россияне стали обращать больше внимания на ментальное здоровье и чаще обращаться за помощью к специалистам.