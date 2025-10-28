Старость от Древнего мира до XXI века: Какими были бабушки и дедушки Средневековья и почему мы стали дольше жить

В России День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. Принято дарить старшим родственникам подарки, навещать их и поздравлять с почтенным днём. Мы уже рассказывали, что это за праздник и как он появился. А тут можно найти множество тёплых поздравлений, если от волнения не знаете, что сказать близкому человеку. В день праздника поговорим о том, кого раньше считали бабушками и дедушками и как представление людей об этом возрасте поменялось сейчас.

До каких цифр доживали люди в доисторические времена

Предки людей, кажется, вообще не доживали до пожилого возраста. Но становились бабушками и дедушками, ведь жизнь продолжается. Фото © «Шедеврум»

Австралопитеки не доживали до 25 лет. Один из представителей семейства, парантроп массивный, живший более одного миллиона лет назад, умирал где-то в 19 лет. «Обычный» австралопитек жил всего лишь 22 года. Неандертальцев косили холод, голод и хищные звери в 23. Хотя сегодняшние генетики думают, что те доживали до 38 лет. И только после эпохи Мустье, которая началась за 160 тысяч лет до нашей эры, люди современного типа стали преодолевать порог 30-летия.

Пожилой возраст — когда он начинался в Древнем мире?

В Древнем мире пожилым считался человек достаточно зрелый. Для нас сейчас — самый расцвет. Для них тогда — трагедия. Фото © «Шедеврум»

В Древнем мире население стабильно умирало в 30–40 лет. Обычно, пожалуй, раньше. Ведь детская смертность была чрезвычайно высока всю историю человечества. От пирамид Древнего Египта и клинописи Месопотамии к древнеримским многоэтажкам (инсулам) возраст наступления старости постепенно сдвигался с ужасающих тридцати до уверенных сорока. Мы уже писали, что, например, Клеопатра не дожила до пожилого возраста. Но была очень, очень к этому близка. При этом свою красоту царица сохраняла и в «преклонные» для Древнего мира годы. Она умерла в 30 году до нашей эры.

Кто считался пожилым в Средние века

В Средние века и в Новое время люди продолжали массово доживать до 40–50 лет. Но некоторые могли и дольше. Фото © «Шедеврум»

В свою очередь, Ричард Львиное Сердце преодолел порог сорока лет. Но скончался в 1199-м не от естественных причин — его застрелил из арбалета французский рыцарь Пьер Базиль. Зато Карл Великий, который жил на 385 лет раньше, отправился на покой во внушительном возрасте — это 65 лет. Дожить до 50 тогда удавалось буквально единицам. Зато именно в Средневековье продолжительность жизни начала медленно двигаться вверх. Поначалу было сложно и трудно, выживать мешали: плохая еда, голод, холод, войны, климатический пессимум и грязная вода делали своё дело. Но уже во времена Ричарда Львиное Сердце погода вдруг стала такой, что можно было за год собрать два урожая. Конечно же, люди стали жить дольше. До того момента, как разразилась эпидемия бубонной чумы.

Пожилой возраст в Новое время

Зато после окончания эпидемии чёрной смерти в 1353 году людей в Европе стало меньше, конкуренция за ресурсы снизилась. А стремительный научно-технический прогресс влиял на качество жизни: появилось больше способов защитить себя, больше относительно безопасной еды и напитков, больше лекарств, наконец. Теперь и благородное сословие, и простые горожане могли рассчитывать как минимум на 50 лет жизни после того, как доживут хотя бы до 18. Но уже совсем скоро, в XIX и XX веках, произошёл демографический взрыв.

Как пожилой возраст сместился к тому, который у нас есть сейчас

Сегодня пожилой возраст начинается в 60 лет, а после 75 уже следует старость. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

«Продолжительность жизни выросла за последние 100 лет, но люди в целом остались такими же», — рассказывает антрополог Станислав Дробышевский. Он знает, о чём говорит: сейчас пожилым считается возраст от 60 лет, после 75 — достойная старость. Но есть люди, которые празднуют 80-й, 85-й, 90-й юбилеи. Есть супердолгожители — те, кто прожил больше 110 лет. И первый супердолгожитель служил ещё в армии Наполеона! Герт Адрианс Бомгард родился в 1788 году в Гронингене и умер там же, но в 1899 году. А Маргарет Энн Неве прожила всю свою жизнь на острове Гернси. А это была жизнь, которая длилась с 1792-го по 1903 год, между прочим.

В XIX и XX веках люди стали доживать до 110 лет — например, Герт Адрианс Бомгард и Маргарет Энн Неве. Фото © Wikipedia / Thomas Alfred Grut

Сегодня старость — это уже даже больше 60 лет. Благодаря повышению продолжительности жизни в России был поднят пенсионный возраст — к 2028 году это будет 65 лет для мужчин. А по-настоящему старыми себя начинают чувствовать только около 75 или 80 лет. Пожилой возраст Древнего мира сейчас — это только начало. Даже русские крестьянки XVIII века в 40 лет уже считались старушками, а сейчас это самый расцвет сил. А всё потому, что для нашего поколения нехарактерен изнурительный физический труд, зато забота о себе в тренде. Интересно, как люди будут меняться дальше?

А как ещё люди могут поменяться?

Люди потенциально могут доживать и до 120 лет. Но для такого нужна сноровка. Джейн Фонда. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / АР

Уже сейчас некоторые люди заставляют думать, будто бы для них время остановилось. Например, Джейн Фонда, которая в 81 год выглядит практически так же, как и в фильмах 1960 года. Или Кассандра Петерсон, по которой и не поймёшь, что ей 74 года. Но как люди могут измениться в будущем? Не отразятся ли эти манипуляции с внешним видом на детях? Или, может быть, за эти сто лет мы стали совсем другими? Отвечает Дробышевский.

Мы стали заметно выше и стройнее. Это акселерация — ускорение развития. Люди выросли на 10–15 сантиметров, а в некоторых регионах — и того больше. Лицо практически не изменилось за этот период. Для значимых изменений требуется от 50 до 300 тысяч лет. Для небольших перемен вроде другого цвета кожи или глаз — и четырёх тысяч лет достаточно. Сто лет — это слишком мало. Станислав Дробышевский Антрополог, доцент кафедры антропологии МГУ