В подмосковной Истре продают «избу Бабы-яги» за 125 миллионов рублей

В Истре Московской области в продаже появился необычный объект недвижимости, стилизованный под сказочное жилище Бабы-яги. Соответствующий лот опубликован на популярной интернет-площадке для размещения объявлений.

Дом расположен в престижном посёлке бизнес-класса в Истринском районе, вблизи Новорижского шоссе. Стоимость сказочного особняка составляет 125 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает двухэтажное деревянное строение из северной сосны, при строительстве которого использовались исключительно экологичные материалы.

Как заявлено в описании объекта, все декоративные элементы и отделочные работы выполнялись вручную. Кровля изготовлена из прочной лиственницы, что гарантирует её долговечность на протяжении столетия. В числе преимуществ дома отмечается наличие традиционной русской печи с лежанкой, камина и банной топки. Также в распоряжении будущего владельца будет бассейн с системой подогрева, искусственный пруд с беседкой и специальные игровые домики для детей.

Ранее в Москве была выставлена на продажу бывшая резиденция Владимира Жириновского в Кузьминках площадью более 5 тысяч кв. м за 800 миллионов рублей. Комплекс включает четыре корпуса с интерьерами 1990-х годов, частный лес и парковку на 50 автомобилей. Объект связывают с основателем ЛДПР, хотя документально собственником числился совхоз имени Горького, связанный с окружением Жириновского.