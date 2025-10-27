Что смотрят невротики, шизоиды и экстраверты? Вот как любимое кино выдаёт ваш характер с головой

Задумывались ли вы, почему одни люди готовы пересматривать романтические комедии бесконечное количество раз, а другие не могут жить без кровавых хорроров? Оказывается, наши кинопредпочтения — это не просто дело вкуса. Индийские исследователи из медицинского журнала Cureus изучили триста студентов и обнаружили удивительную закономерность: жанры фильмов, которые мы выбираем, напрямую связаны с нашими личностными чертами. Более того, учёные считают, что в будущем по вашему Netflix-списку можно будет составить психологический портрет точнее, чем по результатам часовой беседы с психологом.

Любители приключений и экшена, кто они

Какие фильмы смотрят экстраверты и интроверты: научные данные. Фото © Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас, Филип Кауфман / Kinopoisk

Если ваш идеальный вечер — это очередная часть «Форсажа» или новый фильм Marvel, поздравляем: вы классический экстраверт. Исследование показало, что фанаты приключенческого кино набирают максимальные баллы по шкале экстраверсии. Они общительны, энергичны и обожают находиться в центре внимания. Но вот что интересно: эти же люди показали низкие результаты по сознательности и нейротизму. Простыми словами, любители боевиков и приключений склонны к спонтанности, не зацикливаются на планировании и эмоционально устойчивы. Они не из тех, кто будет три дня переживать из-за неудачного разговора с коллегой. Скорее забудут о проблеме через пять минут и помчатся навстречу новым впечатлениям. Психологи объясняют это просто: динамичные сюжеты с погонями и взрывами резонируют с их внутренним состоянием. Им нужна постоянная стимуляция, новые эмоции и адреналин. Сидеть два часа перед медитативной драмой для них — настоящая пытка.

Люди с каким характером выбирают драмы

Совсем другая картина у тех, кто предпочитает драмы. Эти зрители показали высокие баллы по сознательности и нейротизму, но низкие по экстраверсии. Переводим с научного: любители драматических фильмов — это ответственные, организованные люди с повышенной эмоциональной чувствительностью. Они склонны глубоко переживать события, анализировать чужие судьбы и проецировать увиденное на собственную жизнь. Для них кино — не развлечение, а способ исследовать человеческую природу и собственные чувства. Они выбирают фильмы, где герои сталкиваются со сложными моральными дилеммами, переживают потери или ищут смысл жизни. Пока экстраверт смотрит в третий раз «Мстителей», интроверт-драмофил пересматривает «Манчестер у моря» и рыдает над судьбой главного героя. Исследователи отмечают: такие люди часто предпочитают одиночество шумным компаниям, потому что им нужно время на обработку эмоций. После просмотра глубокой драмы они могут провести вечер, размышляя об увиденном, а не делясь впечатлениями в соцсетях.

Почему комедии любят все

Как по любимым фильмам определить характер человека: научный подход. Фото © Кадр из фильма «Розовая пантера», режиссёр Шон Леви, сценаристы Стив Мартин, Лен Блум, Майкл Солтцмэн и др. / Kinopoisk

Самый неожиданный результат исследования касается комедий. Учёные не обнаружили никакой связи между любовью к смешным фильмам и какими-либо личностными чертами. Абсолютно никакой! Это означает, что комедии одинаково нравятся и экстравертам, и интровертам, и тревожным невротикам, и спокойным флегматикам. Юмор оказался тем редким языком, который понимают все типы личности. Исследователи предполагают, что комедии выполняют универсальную терапевтическую функцию: они помогают снять стресс и улучшить настроение вне зависимости от того, кто вы по характеру. Будь вы застенчивым ботаником или душой компании, иногда всем нам просто нужно посмеяться над глупыми шутками. Это своеобразная психологическая гигиена, доступная каждому. Правда, учёные уточняют: они изучали комедии как единый жанр, не разделяя их на чёрный юмор, романтические комедии или абсурдистские фильмы. Возможно, внутри жанра связи с характером всё-таки есть, но это уже тема для следующего исследования.

Кто обожает фильмы про романтику?

Любителей романтических фильмов исследование описывает довольно противоречиво. С одной стороны, они набрали высокие баллы по нейротизму и открытости новому опыту. С другой — показали низкие результаты по экстраверсии и доброжелательности. Что это значит на практике? Фанаты романтических историй эмоционально уязвимы и склонны к тревожности, но при этом открыты новым идеям и переживаниям. Они живут богатой внутренней жизнью, полной фантазий и идеализированных представлений о любви. Однако в реальности эти люди могут быть довольно замкнутыми и не слишком дружелюбными в общении. Психологи объясняют это интересным парадоксом: романтические фильмы для них — способ прожить эмоции, которые они не всегда могут испытать в реальной жизни. Они предпочитают идеализированную любовь на экране сложным отношениям за его пределами. Возможно, именно поэтому они менее склонны к компромиссам и кооперации в реальной жизни. Их стандарты слишком высоки, а реальность слишком далека от киношных сценариев.

Кто смотрит хорроры: неожиданная находка учёных

Характер человека по его любимым жанрам кино: что говорит наука. Фото © Кадр из фильма «Звонок», режиссёр Гор Вербински, сценаристs Эрен Крюгер, Хироси Такахаси, Кодзи Судзуки / Imdb

А вот любители фильмов ужасов преподнесли исследователям настоящий сюрприз. Вопреки стереотипам о мрачных одиночках, фанаты хорроров оказались общительными, дружелюбными и организованными людьми. Они набрали высокие баллы по экстраверсии, доброжелательности и сознательности, но низкие по нейротизму и открытости. Получается, типичный любитель ужастиков — это вовсе не социопат с нездоровой тягой к насилию, а скорее ответственный человек с устойчивой психикой и развитыми социальными навыками. Для них просмотр хоррора — это безопасный способ получить выброс адреналина без реальной угрозы. Они любят контролируемый страх, который можно испытать, сидя на диване с попкорном. При этом низкие баллы по открытости говорят о том, что они не склонны к абстрактным размышлениям или нестандартным идеям. Им нравятся простые, понятные эмоции: напряжение, страх, облегчение. Никаких философских подтекстов и многослойных метафор. Просто качественный стресс с предсказуемым финалом.

Детективы — какие люди их выбирают

Замыкают список любители мистики и детективов. Эти зрители показали высокие результаты по открытости новому опыту, но низкие по сознательности и доброжелательности. Такое сочетание рисует портрет человека любознательного и интеллектуально развитого, но при этом довольно независимого и не слишком склонного к командной работе. Фанаты детективов обожают головоломки, загадки и всё, что заставляет мозг работать на полную катушку. Они получают удовольствие от процесса разгадывания, от того момента, когда все кусочки пазла складываются в единую картину. Но вот что интересно: низкие баллы по доброжелательности и сознательности намекают, что эти люди предпочитают решать задачи самостоятельно, а не в команде. Они не слишком заботятся о социальной гармонии и не всегда следуют правилам и структурам. Для них важнее удовлетворить собственное любопытство, чем подстроиться под ожидания окружающих. Исследователи шутят: если вы ищете идеального детектива для расследования, берите любителя мистических фильмов, но не ждите, что он будет работать по инструкции.

Личностные черты и выбор кино: что обнаружили исследователи. Фото © Кадр из сериала «Пуаро», режиссёры Эдвард Беннет, Ренни Рай, Эндрю Грив и др., сценаристы Гай Эндрюс, Майкл Бэйкер, Род Бичем и др. / Kinopoisk

Конечно, не стоит воспринимать результаты этого исследования как абсолютную истину. Учёные сами признают ограничения своей работы: все триста участников были индийскими студентами в возрасте от двадцати до двадцати трёх лет. Насколько эти выводы применимы к людям других возрастов и культур — большой вопрос. К тому же исследование проводилось в один момент времени, поэтому невозможно сказать, влияет ли характер на выбор фильмов или наоборот. Возможно, просмотр определённых жанров со временем меняет нашу личность? Или мы выбираем фильмы под настроение, которое постоянно колеблется? Авторы исследования осторожно намекают, что в будущем кинопредпочтения можно будет использовать при найме сотрудников или психологических оценках.