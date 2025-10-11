Судьбы актёров фильма «Собака на сене» через 48 лет: кто дожил до наших дней, а кого унесла трагедия

Новогодняя ночь с 1977-го на 1978 год подарила советским зрителям настоящий праздник. Музыкальная комедия «Собака на сене» ворвалась на экраны и мгновенно стала любимым фильмом миллионов. Песни Рыбникова разлетелись на цитаты, костюмы копировали на школьных вечерах, а актёры проснулись знаменитыми. Съёмки проходили с невероятным накалом страстей — пощёчины летели по-настоящему, слёзы были не актёрскими, а кровь из носа самой что ни на есть реальной. Прошло почти полвека, и мы решили посмотреть, как сложились судьбы исполнителей главных ролей этой картины. Особенно трогательно вспомнить тех, кого уже нет с нами, — Николая Караченцова, Армена Джигарханяна и Игоря Дмитриева.

Виктор Ильичёв — простак Фабио, уехавший за океан

Роль слуги Фабио досталась Виктору Ильичёву, актёру второго плана, который умел играть простодушных персонажей так, что зал плакал от смеха. В «Собаке на сене» его герой стал воплощением наивности и добродушия, а сцены с его участием запоминались не меньше, чем дуэли главных героев. До этого Ильичёв успел засветиться в «Зелёном фургоне» и «Трое в лодке, не считая собаки», где его комедийный талант раскрылся в полную силу. После распада Союза Виктор уехал в Америку, где пытался продолжить карьеру в фильмах режиссёров-эмигрантов. Но Голливуд оказался жестоким — работы становились всё меньше, востребованность падала. Последние роли в кино датированы 2004 годом, а спустя шесть лет, 8 октября 2010-го, актёр умер от рака во Флориде. Ему было всего 64 года.

Игорь Дмитриев — аристократ советского кино, ушедший во сне

Графа Федерико, который мчался к Диане с предложением руки и сердца, сыграл Игорь Дмитриев. Его называли последним аристократом Советского Союза — настолько органично он смотрелся в ролях дворян и графов. За плечами у актёра было больше двухсот работ, среди которых «Тихий Дон», «Приключения принца Флоризеля» и «Покровские ворота». Дмитриев работал до последнего, даже в нулевых годах снимался в сериалах «Бедная Настя» и «Улицы разбитых фонарей». Его голос можно было услышать в «Смешариках», где он читал текст за кадром. В 2006 году Игорь Владимирович перенёс инсульт, но продолжал работать. 25 января 2008 года актёр скончался во сне в возрасте 80 лет. Похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Елена Проклова — горничная Марсела, вернувшаяся на экраны

Марселу, горничную, влюблённую в Теодоро, сыграла Елена Проклова. К моменту съёмок она уже была известной актрисой, а после «Собаки на сене» её карьера пошла в гору. Фильмы «Единственная», «Будьте моим мужем» и «Голубка» сделали Проклову одной из самых популярных советских актрис. Потом были годы активной работы, съёмки в десятках картин, а затем — внезапный перерыв. С 2010-го по 2019 год Елена практически не снималась, занималась театром и личной жизнью. Но в 2019-м Елена Проклова вернулась в кино, а в 2020 году вышел сериал «Андреевский флаг» с её участием. Сегодня Прокловой 71 год, и она по-прежнему в строю. На последних фото видно, что актриса сохранила обаяние и энергию, которые покорили зрителей полвека назад.

Николай Караченцов — маркиз Рикардо, не покорившийся судьбе

Роль маркиза Рикардо, который добивался расположения графини Дианы, исполнил Николай Караченцов. Тогда актёр был на пике популярности, его харизма и голос сводили с ума поклонниц, а роли в кино и на сцене театра «Ленком» делали его настоящей звездой. «Собака на сене» стала ещё одной яркой работой в карьере Николая Караченцова, где он сыграл не просто влюблённого маркиза, а живого человека со всеми его слабостями. После этого были десятки ролей в кино и театре, песни, которые знала вся страна, и любовь публики. Но в 2005 году случилась трагедия — страшная автомобильная авария разделила жизнь Караченцова на до и после. Актёр выжил, но восстановление заняло годы. Николай Караченцов сумел вернуться на сцену, снялся в продолжении «Белых рос», появлялся на телешоу. 26 октября 2018 года его сердце остановилось. Актёру было 73 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Армен Джигарханян — Тристан, переживший триста ролей

Тристана, верного друга Теодоро, сыграл Армен Джигарханян. Изначально роль предназначалась другому актёру, но худсовет настоял на кандидатуре Джигарханяна, который к тому времени уже был звездой. Правда, из-за плотного графика съёмок в некоторых эпизодах его подменял дублёр, но зрители этого не заметили. В карьере Армена Борисовича больше трёхсот ролей — от «Здравствуйте, я ваша тётя!» до сериалов «Моя прекрасная няня» и «Казус Кукоцкого». Он был одним из тех актёров, которые умели играть всё: комедию, драму, трагедию. Армен Джигарханян работал до последнего, несмотря на скандалы в личной жизни и проблемы со здоровьем. В конце жизни его имя чаще появлялось в таблоидах из-за громкого развода с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актёр ушёл из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет.

Михаил Боярский — секретарь Теодоро, ставший мушкетёром навсегда

Теодоро, секретаря графини, который ходил на свидания к горничной и не смел поднять глаза на хозяйку, сыграл Михаил Боярский. Изначально его утвердили на роль Рикардо, но потом режиссёр решил рискнуть и доверил молодому актёру главную роль. Поначалу Боярский не справлялся, но за него заступилась партнёрша Маргарита Терехова, которая попросила дать ему шанс. И не прогадала — их дуэт стал одним из самых ярких в советском кино. Год спустя режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич снова соединил эту пару в картине «Д'Артаньян и три мушкетёра», и Боярский стал мушкетёром навсегда. Потом были «Гардемарины, вперёд!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан» и десятки других ролей. Сегодня Михаилу Сергеевичу 75 лет, и он по-прежнему снимается. Недавно вышло продолжение «Гардемаринов», где Боярский сыграл одну из главных ролей. Актёр не сбавляет темпа и продолжает радовать поклонников.

Маргарита Терехова — графиня Диана, сражённая болезнью

Диану, графиню де Бельфлор, которая влюбилась в секретаря, но не могла открыться человеку низшего сословия, сыграла Маргарита Терехова. К моменту съёмок актриса уже была звездой после главной роли в «Зеркале» Тарковского, поэтому чувствовала себя уверенно и могла спорить с режиссёром о драматической линии героини. Терехова била Боярского по-настоящему, без дублей и страховок, а тот терпел и даже благодарил за профессионализм. После «Собаки на сене» была роль Миледи в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» и ещё несколько десятков работ. С середины 90-х Маргарита Борисовна перестала сниматься, последняя роль датирована 2005 годом. Сейчас актриса больна тяжёлой болезнью, за ней ухаживают дети. Ей 82 года, и поклонники продолжают вспоминать её блистательные роли.