Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана откровенно рассказал о своей болезни

Звезда сериала «Дикий ангел» Факундо Арана, по которому в нулевых вздыхали миллионы поклонниц, поделился своей историей борьбы с онкологией. Трогательной публикацией он поделился в социальных сетях.

«Меня вернули к жизни в 1989 году, спасли мне жизнь. Сегодня я рад обнимать каждого, кто прошёл и проходит через это. Спасибо всем, кто поддерживает эту борьбу и это важное дело», — написал артист.

Ещё в 17 лет у Араны диагностировали болезнь Ходжкина — редкий вид рака лимфатической системы. Лечение заняло почти пять лет, но тогда актёр сумел полностью выздороветь.

Факундо Арана — аргентинский актёр, музыкант и художник, родился 31 марта 1972 года в Буэнос-Айресе. Ему 53 года. Наибольшую популярность получил в конце 1990-х благодаря роли Иво Ди Карло в культовом сериале «Дикий ангел», где снимался вместе с Наталией Орейро. Также известен по сериалам «Ты — моя жизнь», «Жемчужина», и «Кто-то, как ты».

