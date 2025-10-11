Валдайский форум
11 октября, 11:52

Постыдный факт биографии: Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила силиконовые импланты

Обложка © ТАСС / Cover Images / Zuma

Бывшая участница Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла, что решилась на удаление грудных имплантов, чтобы изменить свой образ и добиться признания в мире моды. Об этом она рассказала в новом документальном фильме, сообщает Daily Mail.

«Я поняла, что для нового этапа карьеры нужно потушить яркие акценты и показать себя иначе», — объяснила Бекхэм.

Операция по увеличению груди была сделана в 2006 году, в разгар её популярности как одной из самых заметных «футбольных жён». Тогда Бекхэм активно появлялась в светской хронике и считалась символом гламура. Однако с годами она осознала, что хочет, чтобы её воспринимали не как звезду таблоидов, а как серьёзного дизайнера.

Удалить импланты Виктории посоветовал близкий друг — французский модельер Ролан Мурэ. После этого шага, призналась она, почувствовала, что её начали воспринимать по-другому: коллекции стали оценивать по сути, а не по внешнему образу автора.

Бекхэм также призналась, что долго отрицала факт пластической операции, но в 2017 году всё же подтвердила, что делала импланты. Сейчас дизайнер с улыбкой говорит, что старые фотографии вызывают у неё неловкость, и радуется, что выбрала естественность.

От Виктории Бекхэм до дочери Берлускони: топ-7 женщин, сломавших карьеру футболистам
Ранее стало известно, что решение об уменьшении груди женщины часто принимают не из эстетических соображений, а из-за проблем со здоровьем. К ним относятся боли в спине, шее и плечах, нарушение осанки, деформация позвоночника, а также кожные раздражения и психологический дискомфорт. Чаще всего уменьшают грудь узкой формы с массивной железой весом более трёх килограммов.

