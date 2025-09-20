Россиянки стали уменьшать грудь из-за головной боли

Желание женщины уменьшить грудь может быть связано с различными проблемами, такими как головные боли, нарушение осанки и деформация позвоночника. В течение жизни представительницы прекрасного пола часто сталкиваются с болями в спине, шее, голове и плечах, напряжением, проблемах с осанкой и деформацией позвоночника; кожными раздражениями, а также психологическим дискомфортом, поэтому решаются на операцию.

Как рассказал пластический хирург, профессор Георгий Карапетян, обычно уменьшают тип груди, который имеет узкое основание и напоминает трубу или цилиндр, но с очень тяжёлом железы, массой свыше трёх килограммов. Доктор медицинских наук отметил, что причины разрастания ткани могут быть самыми разными, включая наследственность и различные заболевания эндокринного и аутоиммунного характера.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у женщин с крупной грудью есть ещё одна медицинская проблема: увеличенный объём молочной железы служит «депо для гормонов», что повышает риск развития онкологических заболеваний. Операция по уменьшению груди включает удаление избыточной жировой и железистой ткани, а также лишней кожи. Процедура активно применяется в современной практике эстетической хирургии как в частных клиниках, так и в государственных учреждениях.

«От операции по увеличению молочных желёз она отличается тем, что носит не только эстетический, но и лечебный характер. В ходе уменьшения объема молочных желёз женщина избавляется от целого ряда проблем, а самое главное — снижаются риски развития онкологии», — заключил собеседник «Газеты.ru».