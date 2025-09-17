6 российских звёзд, до сих пор жалеющие, что легли под нож, — третья история просто ужасает

Пластическая хирургия обещает чудеса — вернуть молодость, исправить недостатки, подарить уверенность в себе. Но иногда звёздные мечты о совершенстве оборачиваются настоящими кошмарами. Мы собрали шесть историй российских знаменитостей, которые на собственном опыте убедились: далеко не каждый поход к хирургу заканчивается счастливо. Некоторые из этих операций не только изуродовали внешность, но и чуть не стоили жизни.

Юлия Началова: пластика, которая привела к трагедии

Неудачные пластические операции знаменитостей: российские случаи. Фото © ТАСС / Дмитрий Копылов, Олег Дьяченко

В 2007 году популярная певица решила увеличить грудь до четвёртого размера после рождения дочери. Операцию делали в дорогой калифорнийской клинике, где «режут» звёзд Голливуда. Поначалу Юлия была довольна результатом, но вскоре поняла — новый размер мешает выступлениям и создаёт дискомфорт. Вторая операция, по удалению имплантов, обернулась катастрофой: во время пятичасового вмешательства в организм занесли инфекцию. Началось заражение крови, отказали почки. «Я поняла, что пластика — это не моё. Я не хочу больше проводить над собой никаких экспериментов», — говорила певица после выздоровления. Но последствия той операции преследовали Началову до конца жизни — развились диабет и подагра, которые в итоге привели к смерти артистки в 2019 году.

Вера Алентова: жертва врача-экспериментатора

Пластические операции российских звёзд, которые закончились провалом. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Вадим Тараканов

Звезда фильма «Москва слезам не верит» пережила настоящий ужас в кабинете пластического хирурга. В начале 2000-х актриса пришла к врачу по другому поводу, но тот предложил ей новую процедуру — инъекции собственного жира в лицо. Алентова отказывалась, но из вежливости сказала: «Ну, может быть». Этих слов оказалось достаточно для врача. «Доктор вколол мне чёртов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — вспоминала актриса в автобиографии. Лицо исказилось, утяжелилась нижняя часть, появилась асимметрия. Два года потребовалось, чтобы черты хотя бы частично пришли в норму. Алентова судилась с клиникой, развелась с мужем из-за стресса, но полностью избавиться от последствий так и не смогла.

Маша Малиновская: девять лет борьбы с последствиями

Звёзды, которые пожалели о пластике: российские знаменитости. Фото © ТАСС / Евгений Евгранов, Олег Дьяченко

Телеведущая начала делать пластические операции в 21 год, после беременности. Первая подтяжка груди обернулась серией неудач — всего Малиновская перенесла шесть операций на груди из-за осложнений и неудовлетворительных результатов. Но настоящий кошмар начался после инъекций филлеров в губы. Гель лёг комками, и Малиновской пришлось потратить девять лет жизни и сотни тысяч рублей на исправление последствий. «Недавно наткнулась на фото, где мне 19–20 лет, я была очень красивой. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них», — призналась звезда. Сейчас 44-летняя Малиновская жалеет практически о каждом вмешательстве и называет себя «жертвой пластической хирургии».

Саша Project: от звезды эстрады до затворницы

Неудачная пластика российских знаменитостей: фото до и после. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Популярная в 2000-х певица обратилась к хирургу, чтобы исправить носовую перегородку и улучшить дыхание. Но врач «развёл» её на полноценную пластическую операцию, установив имплант в подбородок и изменив форму губы. Результат был катастрофическим — в лице появилась асимметрия, возникли серьёзные проблемы с дыханием, начал «проваливаться» нос, во рту образовалась незаживающая рана. Всего Саша Project перенесла девять операций, большинство из которых были вынужденными попытками исправить последствия первой. Из-за изуродованной внешности певице пришлось завершить карьеру и уйти из публичного пространства. «Очень нужен ты» — эта песня теперь напоминает о том, как одна неудачная операция может разрушить всю жизнь.

Наталья Андрейченко: погоня за молодостью без чувства меры

Российские звёзды — жертвы пластической хирургии и их истории. Фото © ТАСС / Олег Булдаков, © РИА Новости / Григорий Сысоев

Звезда советского кино «леди Совершенство» не смогла вовремя остановиться в погоне за вечной молодостью. Актриса сделала несколько круговых подтяжек лица, ринопластику, увеличение губ и множество инъекций филлеров. Результат оказался плачевным — лицо потеряло естественность, губы приобрели искусственную форму, а общие черты стали неузнаваемыми. От прежней красоты «леди Совершенство» не осталось и следа. Андрейченко перестала активно сниматься, предпочитая не показываться на публике без необходимости. Актриса признавалась, что сожалеет о большинстве проведённых вмешательств, но исправить результат уже невозможно.

Любовь Успенская: вечная борьба с возрастом

Знаменитости, которые испортили себя пластикой в России. Фото © ТАСС / Анвар Галеев, Сергей Булкин

69-летняя певица никогда не скрывала своего стремления выглядеть моложе. Успенская регулярно обращается к пластическим хирургам, делая подтяжки, инъекции и различные омолаживающие процедуры. Но результат часто получается противоположным желаемому — лицо певицы выглядит неестественно, кожа натянута, а мимика практически отсутствует. Поклонники отмечают, что с каждым новым вмешательством Успенская становится всё менее похожей на себя прежнюю. Певица явно не может остановиться, продолжая экспериментировать с внешностью, несмотря на неудачные результаты прошлых операций.