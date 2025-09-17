Пригожин заявил, что Пугачёва предпочла отъезд из России судьбе «невлиятельной пенсионерки» на родине

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачёва уехала из России по причине потери влиятельности. Об этом он заявил «Радио 1».

Главную проблему артистки Пригожин видит в утрате былого ресурса, который позволял ей решать важные вопросы. Он отметил, что, в отличие от Иосифа Кобзона, до конца жизни имевшего влияние, Пугачёва стала никому не нужной и предпочла уехать. По мнению продюсера, если бы она сохранила власть и смогла договориться о возвращении Максима Галкина*, то точно осталась бы в России.

«Но она не смогла решить проблему и поняла, что больше не является влиятельной женщиной, а оставаться невлиятельной пенсионеркой не хочется. Алла Борисовна хотела, не поддерживая страну и президента, оставаться независимой, решая свои задачи», — высказался продюсер.

Пригожин добавил, что своим недавним интервью Пугачёва спровоцировала большой ажиотаж в прессе. По его словам, Примадонна — большая певица и талантливая актриса, но в этом интервью она допустила несвойственное себе поведение, в частности, обсуждала других артистов.

Напомним, что 76-летняя Алла Пугачёва недавно дала первое после переезда развёрнутое интервью. Она откровенно рассказала о своей жизни за границей и поделилась мнением о происходящих событиях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и многие подвергли певицу критике, обвинив в предательстве родины. Подробнее — о чём говорила Примадонна — читайте в разборе Life.ru.