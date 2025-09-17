Всё ещё живут вместе: Михаил Ефремов передумал разводиться с пятой женой

Владимир Путин
17 сентября, 15:28

Kp.ru: Михаил Ефремов не стал разводиться с пятой женой Кругликовой

Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова решили не расходиться. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на информацию от источников, близких к актёру.

По словам инсайдеров, Ефремов и Кругликова по-прежнему официально женаты и живут вместе в московской квартире. Источник издания высказал мнение, что слухи о разводе могли быть запущены завистниками, недовольными возобновлением карьеры артиста после УДО.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. Впоследствии у них родились трое детей: дочь Вера в 2004 году, дочь Надежда в 2007 году и сын Борис в 2010 году.

Летом стало известно о разрыве Ефремова и Кругликовой. Сообщалось, что актёр прекратил общение с супругой из-за частых ссор, хотя официально развод ещё не был оформлен. 3 сентября SHOT подтвердил, что артист официально расторг брак с пятой женой.

Наталья Демьянова
