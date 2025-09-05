«Он устал»: Никита Ефремов сообщил о важной просьбе освободившегося отца

Актёр Никита Ефремов рассказал о состоянии отца, вышедшего по УДО. Его слова передает «Документальное кино».

«Всё хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку», — отметил актёр.

К слову, недавно Никита сыграл в сериале «Крутая перемена», где затрагивается тема заключения отца главного героя. Актер признался, что согласился на роль из-за личной сопричастности к подобной ситуации. По его словам, ему было важно исследовать эту тему через призму сериала.