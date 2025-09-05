«Он устал»: Никита Ефремов сообщил о важной просьбе освободившегося отца
Никита Ефремов: Отец устал от пристального внимания прессы
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Актёр Никита Ефремов рассказал о состоянии отца, вышедшего по УДО. Его слова передает «Документальное кино».
«Всё хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку», — отметил актёр.
К слову, недавно Никита сыграл в сериале «Крутая перемена», где затрагивается тема заключения отца главного героя. Актер признался, что согласился на роль из-за личной сопричастности к подобной ситуации. По его словам, ему было важно исследовать эту тему через призму сериала.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов стал актёром театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Актёр сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера запланирована на февраль 2026 года. За постановку отвечает сам Михалков.