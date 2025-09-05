Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:39

«Он устал»: Никита Ефремов сообщил о важной просьбе освободившегося отца

Никита Ефремов: Отец устал от пристального внимания прессы

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Актёр Никита Ефремов рассказал о состоянии отца, вышедшего по УДО. Его слова передает «Документальное кино».

«Всё хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку», — отметил актёр.

К слову, недавно Никита сыграл в сериале «Крутая перемена», где затрагивается тема заключения отца главного героя. Актер признался, что согласился на роль из-за личной сопричастности к подобной ситуации. По его словам, ему было важно исследовать эту тему через призму сериала.
Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака
Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов стал актёром театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Актёр сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера запланирована на февраль 2026 года. За постановку отвечает сам Михалков.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Никита Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar