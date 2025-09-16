«Москва слезам не верит» 2025: Кто снялся в нашумевшем ремейке и какой там сюжет

«Москва слезам не верит» 2025, но теперь с режиссёром фильма «Горько!» Жорой Крыжовниковым. Новый сериал, как и оригинальный фильм, рассказывает о трёх девушках, которые покоряют Москву. На этом сходство заканчивается. Сценарий про трёх девушек написал Валентин Черных, фабуле дали название «Дважды солгавшая». Владимир Меньшов переделал всё на свой лад. Также поступил и Крыжовников. Кроме того, на роли главных героинь теперь потребовалось шесть актрис. Как выглядит сериал «Москва слезам не верит» 2025 по всеми любимой истории? Удалось ли сделать нормальный ремейк? Как поменялись истории персонажей и кого подобрали взамен советских актёров? Расскажем в материале.

«Москва слезам не верит» 2025: Катя стала Ксюшей

«Москва слезам не верит» — от Веры Алентовой до Тины Стойилкович и Марины Александровой. Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова и др. / Kinopoisk

Роль Екатерины в фильме «Москва слезам не верит» сыграла Вера Алентова, причём её пришлось уговаривать. В 37 лет актрису гримировали под 20-летнюю, поэтому роль надёжно соединена с одной-единственной актрисой. Теперь Екатерина — это Ксюша, которая после развода переехала в Москву из Самары с маленьким сыном на руках. Она не хочет возвращаться на родину, мечтает вырастить сына счастливым в Москве. Героиню играют две актрисы. Ксюша в молодости — это 27-летняя Тина Стойилкович. Она из Сербии, ранее играла Анну Монс, первую фаворитку Петра I, в сериале «Государь». Взрослой Ксюшей станет Марина Александрова, известная как по сериалам «Азазель» и «Бедная Настя», так и по фильмам, например «Высоцкий. Спасибо, что живой».

«Москва слезам не верит» 2025: Людмила стала Машей

«Москва слезам не верит» в 2025 году: теперь без Ирины Муравьёвой, зато с Марией Камовой и Валерией Астаповой. Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова и др. / Kinopoisk

Людмила — та самая героиня Ирины Муравьёвой, которая мечтает выгодно выйти замуж в 50-х, а в 70-х раздаёт заказы в химчистке. Ирине тогда было 30 лет, по сценарию всем подругам по 20. Теперь Людмила — это Мария, и молодую Машу играет блогер Мария Камова. Она уже 10 лет занимается блогингом, ей 29 лет, и это её первая большая роль в кино. Вместе девушки пытаются пробиться на кастинг «Фабрики звёзд». Взрослой Машей станет Валерия Астапова из второго сезона шоу «Голос» и сериала «Девушки с Макаровым».

«Москва слезам не верит» 2025: Тоня превратилась в Олю

Сериал »Москва слезам не верит» — Раису Рязанову заменили Анастасия Талызина и Юлия Топольницкая. Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / talyzinaanastasiia

Антонина, или Тоня из оригинального фильма, — жизнерадостная девушка-маляр со стройки. За 20 лет в её профессии ничего не меняется, она всё такой же маляр, зато теперь с мужем и тремя сыновьями. Героиню воплотила в жизнь 35-летняя Раиса Рязанова. Чтобы из Тони получилась полноценная Оля, Крыжовникову снова потребовались две актрисы. Анастасия Талызина в свои 26 сыграет Ольгу в юности, она учится в медвузе и влюблена в преподавателя. А Юлия Топольницкая, известная по клипам группы «Ленинград» и фильму «257 причин, чтобы жить», перевоплотится во взрослую героиню.

«Москва слезам не верит» 2025: Родион теперь Влад

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» — так называется первая серия. По крайней мере трое актёров перекочевали сюда из других проектов Крыжовникова. Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова и др. / Kinopoisk

Главная драма фильма «Москва слезам не верит» разворачивается вокруг судьбы Катерины. Она встречает телевизионного оператора, красавчика Родиона Рачкова, начинает с ним отношения, скрывая, что работает всего лишь слесарем, и выдаёт себя за дочку профессора. Впоследствии беременеет, раскрывает правду, и Родион Катю бросает. Эти «московские приколы» не могут сломать героиню, она получает высшее образование, в одиночку воспитывает дочь и становится директором химзавода. Родиона Рачкова теперь зовут Влад, и он тоже телевизионщик, на этот раз продюсер. Влад приглашает Ксюшу на концерт Таркана, показывает ей множество закулисных чудес. Какая драма с Владом будет на этот раз, пока непонятно, ведь у Ксюши по сюжету уже есть ребёнок. Продюсера играет Иван Янковский, тот самый ростовский следователь из сериала «Фишер».

«Москва слезам не верит» 2025: Александры не предусмотрено

В сериале «Москва слезам не верит» в 2025 году Александры просто не существует. Девушку играла Наталья Вавилова. Фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Москва слезам не верит. Всё только начинается», режиссёры Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова и др. / Kinopoisk, © kino-teatr

Александра в оскароносном фильме Меньшова — дочь Катерины. В 70-х ей около 20 лет, и мама изо всех сил старается, чтобы у ребёнка всё было хорошо. Появляется Александра во второй части ленты. Героиня Натальи Вавиловой вершит судьбы мамы и слесаря Гоши, потому что именно с ней Георгий Иванович и должен наладить отношения. В сериале «Москва слезам не верит» 2025 года Александры нет, и никогда, видимо, не существовало. Вместо неё — маленький сын Ксюши, Матвей. Его играет актёр 2017 года рождения Михаил Шиманский. Взрослого Матвея сыграет Рузиль Минекаев. Вместе со Славой Копейкиным они часто снимаются в проектах Крыжовникова.