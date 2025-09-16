80 лет Петросяну: Где он, как здоровье и что там в отношениях с пятой женой Татьяной Брухуновой Оглавление Биография Евгения Петросяна Детство и семья Петросяна Образование Петросяна Карьера Петросяна Национальность Петросяна Личная жизнь Евгения Петросяна Браки Петросяна Дети Петросяна Внуки Петросяна Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Евгений Петросян сейчас Юбилейный концерт в Кремле Петросян — юбиляр! Народный артист РСФСР и блестящий юморист празднует 16 сентября день рождения. Где и с кем живёт Евгений Петросян? Где он сейчас, когда будут концерты? А личная жизнь? Сколько Петросяну лет, есть ли у него жена и дети? Последние новости — на Life.ru. 15 сентября, 21:29 Евгений Петросян празднует 80-летний юбилей в 2025 году. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Freepik

Евгению Петросяну 16 сентября 2025 года исполняется 80 лет. Пока неизвестно, позволит ли здоровье масштабно отпраздновать юбилей, но у нас есть повод вспомнить интересные факты из биографии Петросяна. В том числе и личную жизнь: «волновой эффект» от развода Евгения Вагановича с Еленой Степаненко даже в наши дни кажется ощутимым. В материале расскажем о юбиляре Евгении Петросяне всё, что нужно знать.

Биография Евгения Петросяна

Биография Евгения Петросяна — сколько у юмориста было браков, кто он по национальности? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Его родителями были преподаватель педагогического института и домохозяйка, а настоящая фамилия его — Петросянц. Его творческий путь начался с самодеятельности, потом Евгений Ваганович работал конферансье, и в принципе он уже почти 65 лет на сцене. Далее расскажем подробности о детстве, семье, образовании и начале карьеры.

Детство и семья Петросяна

Евгений Петросян — сколько ему исполняется лет? Каким было его детство? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Евгений Петросян рос в Баку в полной семье, его отец Ваган Межлумович преподавал математику в Азербайджанском педагогическом университете. А мать Белла Григорьевна Петросянц по образованию была инженером-химиком. Ещё в школе Петросян стал участвовать в самодеятельности в местных домах культуры. Бок о бок с ним в той же самодеятельности выступал Муслим Магомаев. Но у них с Петросяном были разные профессии. Магомаев — певец, а Евгений Ваганович в школьные годы читал стихи, фельетоны и басни, был актёром народных театров и выступал в роли конферансье, то есть человека, который объявляет артистов и в промежутках между выступлениями исполняет собственные номера.

Образование Петросяна

В 1961 году Евгений Петросян мечтал стать актёром. Он окончил среднюю школу и после девятого класса переехал в Москву. Прошёл строгий отбор во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Его наставниками стали мэтры советского кинематографа. Например, Рина Зелёная, которая снималась в фильме «Подкидыш» в 1939 году, и режиссёр Алексей Алексеев. Уже в 17 лет, в 1962 году, Петросян навсегда связывает с эстрадой свою карьеру и жизнь.

Карьера Петросяна

Евгений Петросян начал работать на эстраде в 17 лет. А его преподавателями были легендарные советские юмористы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

У Евгения Петросяна сложилась блистательная, в чём-то даже легендарная карьера. С 1962-го по 1964 год он выступал под псевдонимом Евгений Петров, но потом решил вернуть на сцену свою настоящую фамилию. Просто в 1964 году 19-летний Петросян попал в команду Леонида Утёсова, самого популярного эстрадного певца сталинских времён. Утёсов начал карьеру ещё при царе и до конца оставался под вымышленной фамилией (настоящая — Вайсбейн). Возможно, именно исполнитель песни «С одесского кичмана» вдохновил юного конферансье оставить «этническую» фамилию. Петросян буквально вырос в оркестре Утёсова, а в 1969 году стремительно вознёсся по карьерной лестнице, то есть устроился работать в Москонцерт. Там Евгений Ваганович оставался до 1989 года, ровно 20 лет.

В 1973 году Петросян подготовил свою первую известную юмористическую программу. С ним были Лев Шимелов и Альберт Писаренков, а номер назывался «Трое вышли на эстраду». Знаменитые «Монологи» Петросяна — это 1975 год. Потом были программы «Как поживаете?», «Инвентаризация-89», «Страна Лимония, деревня Петросяния», «Когда финансы поют романсы». Часто Петросян сам выступал в качестве режиссёра своих юмористических номеров, а со сценариями ко всем перечисленным программам ему помогал Михаил Задорнов. Но это ещё не всё — Петросян смог реформировать советскую юмористическую эстраду, добавил в свои выступления клоунаду, буффонаду и пародии на известные песни.

А уже в 1979 году появился Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При нём устроили Центр эстрадной юмористики, фонд, в который собирали уникальные документы из истории эстрады XIX и XX веков. В 1985 году Евгений Ваганович получил ещё одно образование — окончил ГИТИС. В тот же год стал заслуженным артистом РСФСР. В 1991 году Евгений Петросян получил звание «Народный артист РСФСР». С 1995 года носит на груди орден Почёта. В XXI веке Петросян выступал в юмористических передачах, например в «Аншлаге», и десять лет вёл свою собственную телепрограмму «Кривое зеркало».

Национальность Петросяна

Евгений Петросянц (Петросян) родился в армяно-еврейской семье. Ваган Межлумович был армянином, а Белла Григорьевна — еврейкой. Со стороны мамы Петросян унаследовал безоговорочное право называться евреем, а со стороны папы — армянскую фамилию, причём древнюю и прославленную. Она образована от имени «Петрос», а это армянский вариант имени «Пётр». Учитывая, что Армения была первым в мире государством, принявшим христианство, фамилия более чем древняя и очень распространённая.

Личная жизнь Евгения Петросяна

У Евгения Петросяна было пять жён. А его дети драматически различаются по возрасту. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Личная жизнь Евгения Петросяна была достаточно бурной. Он женился пять раз, но дети родились только в первом и последнем браках. Первая женитьба закончилась большой трагедией. Потом стабильную личную жизнь было тяжело построить. Но Евгений Петросян с этой задачей справился. Он наконец-то обрёл своё семейное счастье. Но эффект от его развода с Еленой Степаненко всё равно соразмерен удару обухом по голове. Далее — подробности о браках и семьях Петросяна.

Браки Петросяна

Евгений Петросян — возраст не станет помехой. А к юмору в его семье все привыкли. Фото © fotoblur

Личная жизнь Евгения Петросяна — это тяжёлая, на самом деле, тема. Его первой женой стала балерина Белла Кригер. Она родила Петросяну дочку в 1968 году, но вскоре погибла в автомобильной аварии. Второй женой Петросяна стала дочь известного оперного певца Анна Ивановна Козловская, но брак не смог стабилизироваться. Молодым людям пришлось развестись спустя полтора года совместной жизни. Третьей женой стала искусствовед из Ленинграда Людмила. А в 1985 году он встретил Елену Степаненко. Эстрадная артистка и юмористка, она, конечно же, выросла на юмористическом наследии Петросяна и стала ему не только женой, но и соратницей. В 1985 году они и не подозревали, что их ожидает более 30 лет брака, но в 2018 году звёзды юмористической эстрады развелись. Петросян выбрал менеджера артистов Татьяну Брухунову. Разница в возрасте супругов составляет 44 года.

Дети Петросяна

У Евгения Петросяна дети есть. Но между ними огромный поколенческий разрыв. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Первый ребёнок Петросяна, его дочь Викторина Петросянц, носит своё имя в честь балерины Викторины Кригер. На этом настояла Белла потому, что Викторина Владимировна была её родственницей. Девушка осталась без мамы, когда была ещё совсем маленькой. Она отучилась на историческом факультете МГУ, работала организатором выставок и продюсером, сейчас живёт на Манхэттене. А в последнем браке у Петросяна появилось ещё двое наследников — сын Ваган и дочь Матильда. Викторина Петросянц родилась в 1968 году, а дети от нынешнего брака — в 2020-м и 2023-м соответственно. Когда Вагану исполнится 20, Викторина будет отмечать своё 72-летие. А Матильда всё ещё будет учиться в школе.

Внуки Петросяна

Евгений Петросян находится в почтенном возрасте, и у него есть внуки. Их зовут Марк и Андрей. Викторина Петросянц и её муж владеют мастерской, где делают эксклюзивные игрушки из стекла, бренд в честь детей называется Mark Andreas Collection. Внуки Петросяна тоже сильно старше Вагана и Матильды. В 2020 году Андрею было 25 лет, а Марку 22. Оба отлично разговаривают на русском. Сам Петросян больше любит рассказывать об Андрее: «Играет на фортепьяно и на ударных, хорошо поёт — выступал даже в Метрополитен-опере в одном концерте с Пласидо Доминго», — делился Евгений Ваганович в интервью.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Личная жизнь может бить ключом и после 70! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Монологи Евгения Петросяна — это не просто смешное выступление. Это часы работы, человеческого труда, которые в выступление вкладывает не только сам артист, но и все, кто обеспечивает функциональность эстрадного механизма. От светотехников до концертных менеджеров. Пятой женой юмориста стала Татьяна Брухунова. Сейчас ей 36 лет. Она была помощником Петросяна и его концертным директором. Но не с самого начала. Путь Брухуновой к эстраде начался ещё в школе. Тогда тульские восьмиклассницы стали «фанатеть» по Аврааму Руссо и юная Таня вместе с подругами создала сайт, посвящённый певцу. В Москву Брухунова переехала учиться и стала ходить на всевозможные юмористические передачи, снимая людей на фотоаппарат. Так её заметила Елена Степаненко и пригласила к себе на работу администратором сайта. Позже Татьяна админила ещё и сайт Петросяна, а в 2019 году вышла за легендарного юмориста замуж. Почти сразу после того, как Евгений Ваганович развёлся с четвёртой женой, то есть Еленой Степаненко. В светских кругах Татьяну Брухунову до сих пор часто критикуют.

Евгений Петросян сейчас

Сейчас Евгений Петросян поправляет здоровье после того, как в начале 2025 года у него были с этим проблемы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Евгений Петросян сейчас находится в добром здравии, насколько это возможно в таком возрасте. Часто последние новости о нём касаются либо здоровья, либо всяческих административных проволочек. Например, в середине лета Евгений Ваганович выписал Викторину Петросянц из квартиры в элитном московском ЖК. Недавно Петросян потерялся, его искала местная поликлиника. Нашёлся юморист на курорте в Турции. А в последний день лета состояние Евгения Петросяна резко ухудшилось на фоне проблем с сердцем.

Юбилейный концерт в Кремле

Евгений Петросян — концерт. Когда будут выступления? Каковы последние новости? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Евгений Петросян — артист международного масштаба, поэтому график его концертов плотно расписан на несколько месяцев вперёд. Как концертный директор ему должна помогать Татьяна Брухунова. Так что после того, как Евгений Ваганович отпразднует 80-летие тихо, по-домашнему, с женой и детьми, у него пройдёт юбилейный концерт. Не где-нибудь, а в Кремле. Петросяну — 80! Юбилейный концерт, кажется, станет одним из последних мероприятий серии «Петросян-2025». Выступление юмориста пройдёт 3 ноября 2025 года в Большом Кремлёвском дворце. Там будут классические выступления и монологи человека, который был лично знаком с Утёсовым и вернул в советский юмор буффонаду.

В 2019 году социологи решили выяснить, кого из юмористов любят российские телезрители. Петросян занял почётное второе место. А первое — покойный Михаил Задорнов. Получается, сейчас Евгений Ваганович — лучший из живых российских юмористов. А кто ещё из российских звёзд растит внуков, читайте на Life.ru.

