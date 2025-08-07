Московская поликлиника забила тревогу из-за «пропажи» Петросяна
Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию
Юмориста Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для диспансеризации. Врачи не могут связаться с артистом, сообщает Mash.
По информации издания, 79-летний юморист страдает гипертонией, а в апреле перенёс бронхит. Медики из поликлиники в Хамовниках пытаются записать его на обследование, но он не отвечает на звонки.
Наши коллеги также безуспешно попыталась дозвониться до Петросяна. После нескольких попыток его жена взяла трубку, но отказалась разговаривать.
Напомним, в апреле у Евгения Петросяна резко ухудшилось самочувствие, из-за чего ему срочно понадобилась медицинская помощь. У артиста поднялась высокая температура — до 39 градусов, а также возникли затруднения с дыханием. Медики обнаружили у него ковид и предположили развитие острого бронхита. Петросян решил проходить лечение дома.