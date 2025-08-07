Московская поликлиника забила тревогу из-за «пропажи» Петросяна

Юмориста Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для диспансеризации. Врачи не могут связаться с артистом, сообщает Mash.

По информации издания, 79-летний юморист страдает гипертонией, а в апреле перенёс бронхит. Медики из поликлиники в Хамовниках пытаются записать его на обследование, но он не отвечает на звонки.

Наши коллеги также безуспешно попыталась дозвониться до Петросяна. После нескольких попыток его жена взяла трубку, но отказалась разговаривать.