Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей из-за проблем с дыханием

Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. У артиста поднялась температура до 39 и появились проблемы с дыханием, сообщает SHOT.

В начале апреля 79-летний Петросян почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. По информации телеграм-канала, у артиста наблюдались высокая температура и непроходящий сухой кашель. Врачи диагностировали у него лёгкую форму ковида и заподозрили острый бронхит. Петросян предпочёл лечиться дома, и ему были назначены антибиотики.

В беседе с SHOT Петросян признался, что есть небольшие жалобы на состояние, но заверил, что «ковид здесь ни при чём» и что у него «всё нормально».