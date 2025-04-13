Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей из-за проблем с дыханием
SHOT: Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей
Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. У артиста поднялась температура до 39 и появились проблемы с дыханием, сообщает SHOT.
В начале апреля 79-летний Петросян почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. По информации телеграм-канала, у артиста наблюдались высокая температура и непроходящий сухой кашель. Врачи диагностировали у него лёгкую форму ковида и заподозрили острый бронхит. Петросян предпочёл лечиться дома, и ему были назначены антибиотики.
В беседе с SHOT Петросян признался, что есть небольшие жалобы на состояние, но заверил, что «ковид здесь ни при чём» и что у него «всё нормально».
Евгений Ваганович выступает уже 62 года. Ближайший юмористический концерт у него запланирован на 24 апреля в Москве.
Напомним, что 8 марта Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщали, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.