Картины, вазы, печь: Петросян обставил квартиру антиквариатом на десятки миллионов рублей

Антикварная обстановка квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежащей юмористу Евгению Петросяну и его супруге Татьяне Брухуновой, оценивается в миллионы рублей. Об этом сообщила специалист по историческому декору Регина Ван Влит в интервью kp.ru.

«С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия», — пояснила специалист.

В частности, печь, украшенная кобальтовой росписью, является редким экземпляром. Если Петросян владеет оригинальным изделием, а не копией, её стоимость может колебаться от 1,8 до 3,7 миллиона рублей, а после реставрации — ещё дороже. Стены жилища украшены пейзажами, созданными русскими художниками в XIX – начале XX веков. Стоимость картин зависит от известности автора: полотна неизвестных художников оцениваются от 280 тысяч до миллиона рублей, а работы известных мастеров – от 1,8 миллиона рублей и выше.

В квартире также находятся предметы из фарфора и хрусталя, произведённые в довоенном СССР. Их цена может достигать 140 тысяч рублей. Помимо антикварных вещей, в интерьере присутствуют дизайнерские светильники и вазы, стоимость которых варьируется от 90 до 470 тысяч рублей.

Ван Влит предполагает, что общая стоимость обстановки квартиры Петросяна может составлять от 14 до 19 миллионов рублей. По её словам, в случае подтверждения авторства картин и редкости фарфора, коллекция может быть оценена ещё выше, в сумму от 23 до 28 миллионов рублей (250-300 тысяч евро).