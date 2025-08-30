Евгению Петросяну потребовалась срочная медпомощь

Юмористу Евгению Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь после обострения сердечных проблем. По данным телеграм-канала SHOT, 79-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затруднённое дыхание.

Врачи рекомендовали артисту полностью отказаться от физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций, включая выступления на сцене. По их мнению, напряжённый график концертов мог спровоцировать нынешнее ухудшение состояния.

Это уже не первое ухудшение здоровья Петросяна за последнее время. В марте его госпитализировали с кишечным кровотечением, а теперь к существующим проблемам добавились осложнения с сердечно-сосудистой системой. Медики диагностировали у артиста гипертонический криз на фоне ранее выявленной гипертонии.