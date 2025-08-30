Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 06:50

Евгению Петросяну потребовалась срочная медпомощь

SHOT: Состояние юмориста Евгения Петросяна ухудшилось на фоне проблем с сердцем

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Юмористу Евгению Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь после обострения сердечных проблем. По данным телеграм-канала SHOT, 79-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затруднённое дыхание.

Врачи рекомендовали артисту полностью отказаться от физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций, включая выступления на сцене. По их мнению, напряжённый график концертов мог спровоцировать нынешнее ухудшение состояния.

Николай Дроздов вновь попал в больницу
Николай Дроздов вновь попал в больницу

Это уже не первое ухудшение здоровья Петросяна за последнее время. В марте его госпитализировали с кишечным кровотечением, а теперь к существующим проблемам добавились осложнения с сердечно-сосудистой системой. Медики диагностировали у артиста гипертонический криз на фоне ранее выявленной гипертонии.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Евгений Петросян
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar