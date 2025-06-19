«Скандальная, лживая, лицемерная»: Жена Петросяна стала нерукопожатной в светских кругах

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и Татьяна Брухунова женаты уже больше пяти лет, однако в светских кругах супруга юмориста до сих пор остаётся нерукопожатной. Бывшего концертного директора, ради которой сатирик развёлся с Еленой Степаненко, считают неприятным человеком, заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Репутация у неё совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала всё внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен», — отметил собеседник портала «Страсти».

Кроме того, по его словам, Брухунова сама даёт повод для критики заявлениями, мол, много работает, хотя никто не в курсе, чем именно она занимается. Продюсер уверен, что жена Петросяна живёт за счёт юмориста.