«Скандальная, лживая, лицемерная»: Жена Петросяна стала нерукопожатной в светских кругах
Продюсер Дворцов: Жена Петросяна Брухунова нерукопожатна в светских кругах
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bruhunova
Народный артист РСФСР Евгений Петросян и Татьяна Брухунова женаты уже больше пяти лет, однако в светских кругах супруга юмориста до сих пор остаётся нерукопожатной. Бывшего концертного директора, ради которой сатирик развёлся с Еленой Степаненко, считают неприятным человеком, заявил продюсер Сергей Дворцов.
«Репутация у неё совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала всё внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен», — отметил собеседник портала «Страсти».
Кроме того, по его словам, Брухунова сама даёт повод для критики заявлениями, мол, много работает, хотя никто не в курсе, чем именно она занимается. Продюсер уверен, что жена Петросяна живёт за счёт юмориста.
Ранее блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк осудили супругу Евгения Петросяна за её пренебрежительные комментарии о женщинах, выбирающих неоригинальные сумки. Инфлюенсеры назвали такое поведение высокомерным и отметили, что у самой Татьяны Брухуновой нет причин для гордости.