Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 12:26

Разыскиваемый поликлиникой Евгений Петросян нашёлся на курорте в Турции

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Известный юморист Евгений Петросян был замечен на курорте в Турции. Пока артиста ищут врачи, он отдыхает на южном побережье Средиземноморья в турецком Белеке. Об этом сообщает Mash.

Петросян нашёлся на курорте в Турции. Видео © Telegram / Mash

Как оказалось, Евгений Петросян, которого разыскивает хамовническая поликлиника, наслаждается отдыхом в Белеке и носит милую шляпку. Туда он приехал с женой и двумя детьми. Всё семейство заселилось в пятизвёздочный отель.

«Скандальная, лживая, лицемерная»: Жена Петросяна стала нерукопожатной в светских кругах
«Скандальная, лживая, лицемерная»: Жена Петросяна стала нерукопожатной в светских кругах

Ранее Life.ru сообщал, что Евгения Петросяна разыскивают врачи московской поликлиники для прохождения диспансеризации. Персонал учреждения забеспокоился, когда 79-летний юморист перестал отвечать на звонки с предложением пройти обследование.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Евгений Петросян
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar