Разыскиваемый поликлиникой Евгений Петросян нашёлся на курорте в Турции
Известный юморист Евгений Петросян был замечен на курорте в Турции. Пока артиста ищут врачи, он отдыхает на южном побережье Средиземноморья в турецком Белеке. Об этом сообщает Mash.
Петросян нашёлся на курорте в Турции. Видео © Telegram / Mash
Как оказалось, Евгений Петросян, которого разыскивает хамовническая поликлиника, наслаждается отдыхом в Белеке и носит милую шляпку. Туда он приехал с женой и двумя детьми. Всё семейство заселилось в пятизвёздочный отель.
Ранее Life.ru сообщал, что Евгения Петросяна разыскивают врачи московской поликлиники для прохождения диспансеризации. Персонал учреждения забеспокоился, когда 79-летний юморист перестал отвечать на звонки с предложением пройти обследование.