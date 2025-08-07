Разыскиваемый поликлиникой Евгений Петросян нашёлся на курорте в Турции

Известный юморист Евгений Петросян был замечен на курорте в Турции. Пока артиста ищут врачи, он отдыхает на южном побережье Средиземноморья в турецком Белеке. Об этом сообщает Mash.

Петросян нашёлся на курорте в Турции. Видео © Telegram / Mash

Как оказалось, Евгений Петросян, которого разыскивает хамовническая поликлиника, наслаждается отдыхом в Белеке и носит милую шляпку. Туда он приехал с женой и двумя детьми. Всё семейство заселилось в пятизвёздочный отель.