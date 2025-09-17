Владимир Путин
17 сентября, 15:05

Кейт Миддлтон появилась на похоронах герцогини Кентской с сумкой за €10 тысяч

Кейт Миддлтон. Обложка © Getty Images / Jordan Pettitt

Очередное появление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызвало большой интерес в обществе. В этот раз она приехала на прощание с герцогиней Кентской, выбрав для траурной церемонии изысканный наряд, сообщает издание People.

Принцесса Уэльская появилась на церемонии в чёрном платье с бантом, шляпке и с сумкой Chanel стоимостью 10 тысяч евро. Согласно фотографиям, Кейт Миддлтон сопровождал её супруг, принц Уильям. Перед уходом с церемонии принцесса дважды поцеловала короля Карла III.

Ранее Кейт Миддлтон удивила фанатов своим новым образом. Принцесса Уэльская появилась на публике с неожиданным перевоплощением — её волосы заметно посветлели. Многие подумали, что это парик. Зрители сделали вывод, что волосы принцессы не могли остаться здоровыми после лечения онкологического заболевания.

