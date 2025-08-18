Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в дом за $21 млн в самом центре Виндзорского парка
Sun: Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в Форест-Лодж для начала новой жизни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B. Lenoir
Королевская чета Уэльских — принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон — готовятся покинуть Аделаидский коттедж, который был их семейной резиденцией с 2022 года. Это место стало свидетелем непростых событий в жизни пары, включая кончину королевы Елизаветы II и проблемы со здоровьем принцессы. Как сообщает The Sun, предстоящий переезд станет своеобразным символом прощания с прошлыми испытаниями и ознаменованием нового этапа в жизни Уэльских.
Известно, что новое жилище Уильяма и Кейт — это Форест-Лодж, или «Лесной дом», который находится в самом сердце Большого Виндзорского парка. Стоимость постройки равна примерно 21 миллиону долларов. В новой резиденции семейства восемь спальных комнат, венецианские окна и девять пролётов.
Важно отметить, что все расходы, связанные с переездом и реновацией, покрываются лично принцем и принцессой, без привлечения средств британских налогоплательщиков, что подчёркивает их стремление к самостоятельности и конфиденциальности.
Однако, по данным британского таблоида Daily Mail, приезд Уэльских стал не самым радостным событием для местных жителей. Дело в том, что владельцам соседних домов предложили освободить их жилища. По сведениям инсайдеров, им предоставили равноценное или лучшее по уровню жильё поблизости. Причиной тому служат меры безопасности и правило, согласно которому случайные люди не могут жить рядом с резиденцией королевских особ.
Напомним, что в марте прошлого года Кейт Миддлтон сообщила, что борется с онкологическим заболеванием и проходит лечение. Принцесса Уэльская длительное время не появлялась на публике и лишь в ноябре совершила свой первый выход в свет. В январе 2025 года она объявила о наступлении ремиссии. Тем не менее её здоровье оказалось предметом спекуляций после того, как она пропустила известные скачки. После курса лечения вес принцессы снизился до критической отметки в 41 кг.