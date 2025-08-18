Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в дом за $21 млн в самом центре Виндзорского парка

Королевская чета Уэльских — принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон — готовятся покинуть Аделаидский коттедж, который был их семейной резиденцией с 2022 года. Это место стало свидетелем непростых событий в жизни пары, включая кончину королевы Елизаветы II и проблемы со здоровьем принцессы. Как сообщает The Sun, предстоящий переезд станет своеобразным символом прощания с прошлыми испытаниями и ознаменованием нового этапа в жизни Уэльских.

Известно, что новое жилище Уильяма и Кейт — это Форест-Лодж, или «Лесной дом», который находится в самом сердце Большого Виндзорского парка. Стоимость постройки равна примерно 21 миллиону долларов. В новой резиденции семейства восемь спальных комнат, венецианские окна и девять пролётов.

Важно отметить, что все расходы, связанные с переездом и реновацией, покрываются лично принцем и принцессой, без привлечения средств британских налогоплательщиков, что подчёркивает их стремление к самостоятельности и конфиденциальности.