«Это точно парик»: Перенёсшую рак Кейт Миддлтон раскритиковали из-за смены имиджа

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после долгого отсутствия появилась на публичном мероприятии, вызвав бурную реакцию в социальных сетях из-за радикального изменения имиджа. Основное внимание привлекла её новая причёска, которую подавляющее большинство комментаторов единогласно сочли париком, передаёт Daily Mail.

Несмотря на элегантный деловой образ — белоснежную блузку, тёмно-зелёные брюки и классический пиджак, — именно светлый оттенок волос стал главным предметом обсуждения. Многочисленные пользователи выражали сомнения в естественности преобразования, отмечая неестественную текстуру и отсутствие привычного блеска волос.

Практически все обсуждения свелись к единодушному вердикту: принцесса использует парик. Характерными комментариями стали: «Это похоже на парик. Надеюсь, с ней всё в порядке», «Её натуральные волосы были такими красивыми и блестящими, а теперь выглядят очень тусклыми», «Моё мнение — это точно парик».