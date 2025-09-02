От Виктории Бекхэм до дочери Берлускони: топ-7 женщин, сломавших карьеру футболистам
Life.ru представляет подборку женщин, чьи поступки повлияли на карьеру известных футболистов. Многие из них даже не представляли, какими бывают последствия для спортсменов.
Жёны против клубов: как звёздные футболисты теряли всё из-за скандальных выходок своих вторых половинок.
Решила учить Карпина. Одно видео — и карьере футболиста конец
Подруга Муми Нгамалё устроила разборки с тренером из-за скамейки. Фото © SHOT
В последние несколько дней в СМИ активно обсуждают скандал в футбольном «Динамо». Подруга камерунского вингера Муми Нгамалё, Ника, опубликовала видео в своих соцсетях, где пожаловалась на нового главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, который оставляет на скамейке запасных её парня.
«Очень неприятная ситуация происходит. Мой молодой человек всегда играл в основном составе «Динамо» и позвал мою маму на футбол. И я прилетела, чтобы пойти с мамой. Он должен был играть в основном составе, это было утверждено. И прямо перед игрой его заменяют, сажают на скамью — и такое уже не в первый раз. Постоянно его сажают на скамью, в последние игры — особенно. Представьте, когда ты этим живёшь, этим горишь, а тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты — один из лучших игроков в своей команде. И как потом выступать, как вообще выходить на поле? В общем, у меня большие вопросы к тренеру», — сетовала на видео Ника.
Несмотря на то что девушка быстро удалила ролик, он успел моментально разлететься в Сети. Это неудивительно, ведь у Ники, которая известна как NIKKI SEEY, миллион подписчиков в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), около полутора миллионов пользователей в TikTok и больше 100 тысяч — в Telegram-канале. Сейчас все набросились на неё с хейтом из-за того, что она этим видео подставила футболиста. Всем очевидно, что так поступать нельзя. Тем более многое в её словах звучит очень наивно. Нгамалё — неплохой футболист, но назвать его одним из лучших в команде, который к тому же постоянно играет в основе, увы, нельзя. К тому же эта история не красит и без того непростую ситуацию форварда в «Динамо». Клуб рассматривал возможность прекращения сотрудничества с футболистом, а после этой истории шансов разойтись достойно практически нет… И теперь другие команды также будут думать, нужен ли им игрок, подруга которого может учудить скандал на ровном месте.
И в истории футбола есть несколько ярких историй, когда вторые половинки портили карьеру игрокам.
Агентша-катастрофа. Как Ванда Икарди развела скандалы вместо контрактов
Ванда и Мауро Икарди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wanda_nara
Когда речь заходит о скандальной жене футболиста, в первую очередь на ум приходит самая горячая парочка — это Ванда и Мауро Икарди. Женщина полностью взяла в свои руки карьеру мужа. В 2015 году Икарди уволил агента и передал все обязанности супруге. С тех пор Ванду открыто не переносят все функционеры, с которыми она вела дела мужа.
Так, в руководстве «Интера» её называли одним из самых агрессивных футбольных агентов. Она в требовательной форме пыталась добиться лучших условий для мужа. Параллельно через прессу заявляла об интересе к Икарди со стороны топовых команд Европы, чтобы набить цену.
Но и это ещё не всё. Ванда и Мауро постоянно публично выясняют, кто кому и когда изменил. Такой бурной личной жизни нет, пожалуй, ни у одного футболиста. Конечно, постоянные скандалы привели к тому, что Икарди начал играть нестабильно. И в итоге нападающий запомнился не успехами на поле, а лишь скандалами. Летом 2024 года стало известно, что пара подала на развод. Сейчас идёт бракоразводный процесс и делёжка имущества.
Её винят до сих пор. Как Виктория Бекхэм заставила Дэвида променять футбол на гламур
Роман с поп-звездой сделал Бекхэма изгоем в Англии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham
Звезда английского футбола Дэвид Бекхэм в своё время очень сильно пострадал из-за романа с солисткой группы Spice Girls Викторией Адамс. Сейчас Виктория — икона стиля, дизайнер и мама четверых детей, а чета Бекхэм вот уже несколько десятилетий является примером для подражания. Однако, когда только Дэвид начал встречаться с ней, на него ополчились все англичане (и тут нет никаких преувеличений). Из лучшего игрока сборной Англии он превратился в поп-звезду и самого ненавистного футболиста нации. Бекс после встречи с Викторией стал много выходить в свет, сниматься для глянца и, конечно, посещать концерты. Всё это приводило к провалам на футбольном поле (как в сборной, так и в клубах).
Дэвид начал также регулярно менять причёски и выбирать новый стиль одежды. Фанаты и журналисты этого не приняли. Они во всём обвиняли Викторию. И тогда пара пережила самый непростой период в своей жизни. Футболист даже запрещал ей приезжать в Англию, потому что опасался за её безопасность. Такого давления, которое оказывалось на них, нужно ещё поискать в истории мирового спорта.
Виктория и сама терпеть не могла жизнь в Англии. В 2007 году она уговорила мужа перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» в США. Дэвид послушал свою супругу и, по сути, окончательно угробил свою карьеру. «Он предпочёл славу футболу» — так прокомментировал это решение игрока великий сэр Алекс Фергюсон.
«Трясётся, как щенок». Как жена Шевченко приняла самое дорогое решение в его карьере
Желание жены переехать в другую страну убило карьеру Шевченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristenpazik
Главная звезда украинского футбола Андрей Шевченко тоже пострадал из-за своей супруги. В 2006 году обладатель «Золотого мяча» неожиданно для всех покинул «Милан» и стал игроком «Челси». Оказалось, что всё это из-за желания его жены, американской модели Кристен Пазик, воспитывать детей в англоязычной среде.
«В своём доме я главный. А Шевченко трясётся, как щенок, когда его жена велит сидеть под кроватью», — высказался тогдашний владелец «Милана» Сильвио Берлускони об этом переходе.
Трансфер Шевченко в «Челси» поставил крест на его выдающейся карьере. Андрей не смог сработаться с Жозе Моуринью, потерял свою лучшую форму, перестал выходить в стартовом составе и в итоге вернулся завершать карьеру на родину — в киевское «Динамо».
Любовница против сборной. Одна история, которая перечеркнула все заслуги
Любовница лишила Терри кресла капитана и уважения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / johnterry.26
Ванесса Перронсель с детства грезила встречаться с футболистами. Ради своей мечты она устроилась на работу официанткой в ресторан, располагавшийся в престижном районе Лондона. Именно в этом заведении много времени проводят игроки «Челси». Там она познакомилась с игроком Уэйном Бриджем — и у них завязался роман. Пара дружила и много времени проводила с Джоном Терри и его женой. И спустя время стало известно, что за спинами своих половинок Терри и Перронсель тайно встречались.
Осложнило ситуацию то, что Ванесса забеременела от Джона. Футболист дал ей денег на аборт и пытался сделать всё, чтобы эта история не просочилась в СМИ. Но, увы. Об этом стало известно общественности, и грянул небывалый скандал.
Терри моментально стал изгоем, а до этого был любимчиком всех фанатов. После скандальной истории его даже лишили капитанской повязки в сборной Англии. Бридж, в свою очередь, перестал общаться с Джоном и поспешил покинуть «Челси». Единственный плюс — Терри простила жена, и они до сих пор живут вместе.
Залез в постель к дочери босса. Роман, после которого Пато выгнали из «Милана»
Связь с дочерью Берлускони убила карьеру Пато в Европе. Фото © ACMilanfan.ru
В 2007 году 18-летний бразилец Алешандре Пато перешёл в «Милан». Уже в первом сезоне он забил девять голов, чем впечатлил всех фанатов и дочь владельца клуба Сильвио Берлускони, Барбару. И именно с начала их романа у футболиста начались проблемы. Он постоянно получал травмы, практически не выходил на поле и не забивал голы. Партнёры по команде перестали доверять Пато и не обсуждали при нём внутренние проблемы. Дело в том, что Барбара вошла в совет директоров клуба, а Алешандре стали считать стукачом.
Пато по настоянию главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри покинул команду и вернулся в Бразилию. Больше в Европе он не играл. Многие уверены, что как раз из-за романа с дочкой Берлускони.
«К чёрту сборную!». Гневный пост подруги, который стоил Насри чемпионского титула
Подруга Насри своим скандалом поссорила его с тренером навсегда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beautiful_wags
Самир Насри одно время встречался с моделью и актрисой Анарой Атанес. И эта девушка отрицательно повлияла на его карьеру. Всего за месяц до чемпионата мира – 2014 в Бразилии Самир вошёл в предварительный список сборной Франции, но в итоговый не попал. Тогда расстроенная Анара опубликовала в соцсетях гневный пост: «К чёрту сборную Франции и Дидье Дешама. Что за дерьмовый тренер». После провала команды она добавила: «Упс. Это потому, что вам были необходимы футболисты мирового уровня».
Эти высказывания стоили Насри карьеры в национальной команде. Его не взяли даже на ЧМ-2018 в России, который стал победным для сборной Франции. Ведь Дешам до сих пор стоит у руля трёхцветных.