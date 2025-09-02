От Виктории Бекхэм до дочери Берлускони: топ-7 женщин, сломавших карьеру футболистам Оглавление Решила учить Карпина. Одно видео — и карьере футболиста конец Агентша-катастрофа. Как Ванда Икарди развела скандалы вместо контрактов Её винят до сих пор. Как Виктория Бекхэм заставила Дэвида променять футбол на гламур «Трясётся, как щенок». Как жена Шевченко приняла самое дорогое решение в его карьере Любовница против сборной. Одна история, которая перечеркнула все заслуги Залез в постель к дочери босса. Роман, после которого Пато выгнали из «Милана» «К чёрту сборную!». Гневный пост подруги, который стоил Насри чемпионского титула Life.ru представляет подборку женщин, чьи поступки повлияли на карьеру известных футболистов. Многие из них даже не представляли, какими бывают последствия для спортсменов. 2 сентября, 06:01 Жёны против клубов: как звёздные футболисты теряли всё из-за скандальных выходок своих вторых половинок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EFKS, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wanda_nara, © ТАСС / EPA / Tolga Akmen

Решила учить Карпина. Одно видео — и карьере футболиста конец

Подруга Муми Нгамалё устроила разборки с тренером из-за скамейки. Фото © SHOT

В последние несколько дней в СМИ активно обсуждают скандал в футбольном «Динамо». Подруга камерунского вингера Муми Нгамалё, Ника, опубликовала видео в своих соцсетях, где пожаловалась на нового главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, который оставляет на скамейке запасных её парня.

«Очень неприятная ситуация происходит. Мой молодой человек всегда играл в основном составе «Динамо» и позвал мою маму на футбол. И я прилетела, чтобы пойти с мамой. Он должен был играть в основном составе, это было утверждено. И прямо перед игрой его заменяют, сажают на скамью — и такое уже не в первый раз. Постоянно его сажают на скамью, в последние игры — особенно. Представьте, когда ты этим живёшь, этим горишь, а тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты — один из лучших игроков в своей команде. И как потом выступать, как вообще выходить на поле? В общем, у меня большие вопросы к тренеру», — сетовала на видео Ника.

Несмотря на то что девушка быстро удалила ролик, он успел моментально разлететься в Сети. Это неудивительно, ведь у Ники, которая известна как NIKKI SEEY, миллион подписчиков в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), около полутора миллионов пользователей в TikTok и больше 100 тысяч — в Telegram-канале. Сейчас все набросились на неё с хейтом из-за того, что она этим видео подставила футболиста. Всем очевидно, что так поступать нельзя. Тем более многое в её словах звучит очень наивно. Нгамалё — неплохой футболист, но назвать его одним из лучших в команде, который к тому же постоянно играет в основе, увы, нельзя. К тому же эта история не красит и без того непростую ситуацию форварда в «Динамо». Клуб рассматривал возможность прекращения сотрудничества с футболистом, а после этой истории шансов разойтись достойно практически нет… И теперь другие команды также будут думать, нужен ли им игрок, подруга которого может учудить скандал на ровном месте.

И в истории футбола есть несколько ярких историй, когда вторые половинки портили карьеру игрокам.

Агентша-катастрофа. Как Ванда Икарди развела скандалы вместо контрактов

Ванда и Мауро Икарди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wanda_nara

Когда речь заходит о скандальной жене футболиста, в первую очередь на ум приходит самая горячая парочка — это Ванда и Мауро Икарди. Женщина полностью взяла в свои руки карьеру мужа. В 2015 году Икарди уволил агента и передал все обязанности супруге. С тех пор Ванду открыто не переносят все функционеры, с которыми она вела дела мужа.

Так, в руководстве «Интера» её называли одним из самых агрессивных футбольных агентов. Она в требовательной форме пыталась добиться лучших условий для мужа. Параллельно через прессу заявляла об интересе к Икарди со стороны топовых команд Европы, чтобы набить цену.

Но и это ещё не всё. Ванда и Мауро постоянно публично выясняют, кто кому и когда изменил. Такой бурной личной жизни нет, пожалуй, ни у одного футболиста. Конечно, постоянные скандалы привели к тому, что Икарди начал играть нестабильно. И в итоге нападающий запомнился не успехами на поле, а лишь скандалами. Летом 2024 года стало известно, что пара подала на развод. Сейчас идёт бракоразводный процесс и делёжка имущества.

Её винят до сих пор. Как Виктория Бекхэм заставила Дэвида променять футбол на гламур

Роман с поп-звездой сделал Бекхэма изгоем в Англии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham

Звезда английского футбола Дэвид Бекхэм в своё время очень сильно пострадал из-за романа с солисткой группы Spice Girls Викторией Адамс. Сейчас Виктория — икона стиля, дизайнер и мама четверых детей, а чета Бекхэм вот уже несколько десятилетий является примером для подражания. Однако, когда только Дэвид начал встречаться с ней, на него ополчились все англичане (и тут нет никаких преувеличений). Из лучшего игрока сборной Англии он превратился в поп-звезду и самого ненавистного футболиста нации. Бекс после встречи с Викторией стал много выходить в свет, сниматься для глянца и, конечно, посещать концерты. Всё это приводило к провалам на футбольном поле (как в сборной, так и в клубах).

Дэвид начал также регулярно менять причёски и выбирать новый стиль одежды. Фанаты и журналисты этого не приняли. Они во всём обвиняли Викторию. И тогда пара пережила самый непростой период в своей жизни. Футболист даже запрещал ей приезжать в Англию, потому что опасался за её безопасность. Такого давления, которое оказывалось на них, нужно ещё поискать в истории мирового спорта.

Виктория и сама терпеть не могла жизнь в Англии. В 2007 году она уговорила мужа перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» в США. Дэвид послушал свою супругу и, по сути, окончательно угробил свою карьеру. «Он предпочёл славу футболу» — так прокомментировал это решение игрока великий сэр Алекс Фергюсон.

«Трясётся, как щенок». Как жена Шевченко приняла самое дорогое решение в его карьере

Желание жены переехать в другую страну убило карьеру Шевченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristenpazik

Главная звезда украинского футбола Андрей Шевченко тоже пострадал из-за своей супруги. В 2006 году обладатель «Золотого мяча» неожиданно для всех покинул «Милан» и стал игроком «Челси». Оказалось, что всё это из-за желания его жены, американской модели Кристен Пазик, воспитывать детей в англоязычной среде.

«В своём доме я главный. А Шевченко трясётся, как щенок, когда его жена велит сидеть под кроватью», — высказался тогдашний владелец «Милана» Сильвио Берлускони об этом переходе.

Трансфер Шевченко в «Челси» поставил крест на его выдающейся карьере. Андрей не смог сработаться с Жозе Моуринью, потерял свою лучшую форму, перестал выходить в стартовом составе и в итоге вернулся завершать карьеру на родину — в киевское «Динамо».

Любовница против сборной. Одна история, которая перечеркнула все заслуги

Любовница лишила Терри кресла капитана и уважения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / johnterry.26

Ванесса Перронсель с детства грезила встречаться с футболистами. Ради своей мечты она устроилась на работу официанткой в ресторан, располагавшийся в престижном районе Лондона. Именно в этом заведении много времени проводят игроки «Челси». Там она познакомилась с игроком Уэйном Бриджем — и у них завязался роман. Пара дружила и много времени проводила с Джоном Терри и его женой. И спустя время стало известно, что за спинами своих половинок Терри и Перронсель тайно встречались.

Осложнило ситуацию то, что Ванесса забеременела от Джона. Футболист дал ей денег на аборт и пытался сделать всё, чтобы эта история не просочилась в СМИ. Но, увы. Об этом стало известно общественности, и грянул небывалый скандал.

Терри моментально стал изгоем, а до этого был любимчиком всех фанатов. После скандальной истории его даже лишили капитанской повязки в сборной Англии. Бридж, в свою очередь, перестал общаться с Джоном и поспешил покинуть «Челси». Единственный плюс — Терри простила жена, и они до сих пор живут вместе.

Залез в постель к дочери босса. Роман, после которого Пато выгнали из «Милана»

Связь с дочерью Берлускони убила карьеру Пато в Европе. Фото © ACMilanfan.ru

В 2007 году 18-летний бразилец Алешандре Пато перешёл в «Милан». Уже в первом сезоне он забил девять голов, чем впечатлил всех фанатов и дочь владельца клуба Сильвио Берлускони, Барбару. И именно с начала их романа у футболиста начались проблемы. Он постоянно получал травмы, практически не выходил на поле и не забивал голы. Партнёры по команде перестали доверять Пато и не обсуждали при нём внутренние проблемы. Дело в том, что Барбара вошла в совет директоров клуба, а Алешандре стали считать стукачом.

Пато по настоянию главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри покинул команду и вернулся в Бразилию. Больше в Европе он не играл. Многие уверены, что как раз из-за романа с дочкой Берлускони.

«К чёрту сборную!». Гневный пост подруги, который стоил Насри чемпионского титула

Подруга Насри своим скандалом поссорила его с тренером навсегда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beautiful_wags

Самир Насри одно время встречался с моделью и актрисой Анарой Атанес. И эта девушка отрицательно повлияла на его карьеру. Всего за месяц до чемпионата мира – 2014 в Бразилии Самир вошёл в предварительный список сборной Франции, но в итоговый не попал. Тогда расстроенная Анара опубликовала в соцсетях гневный пост: «К чёрту сборную Франции и Дидье Дешама. Что за дерьмовый тренер». После провала команды она добавила: «Упс. Это потому, что вам были необходимы футболисты мирового уровня».

Эти высказывания стоили Насри карьеры в национальной команде. Его не взяли даже на ЧМ-2018 в России, который стал победным для сборной Франции. Ведь Дешам до сих пор стоит у руля трёхцветных.

