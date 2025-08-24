Мангал-глобус и парящая кровать: безумный быт Дзюбы, Аршавина и других звёзд РПЛ Оглавление Дзюба: скрытые миллионы на Мосфильмовской. Почему всё записано на отца? Хамовники, рояль и книжный стеллаж: необычный быт футболиста Смолова Комната трофеев и мангал-глобус: на что живёт легендарный вратарь Акинфеев Развод с Бузовой, продажа дворца и скромный дом: финансовые качели Тарасова Аршавин: крепость с парящей кроватью, которую никто не может купить Life.ru рассказывает, где и как живут звёзды Российской премьер-лиги Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Игорь Акифеев, Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин. 23 августа, 21:20 Акинфеев, Аршавин, Дзюба — как они живут. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyuba, andrey.arshavin10, igor_igor_akinfeev, vpetro dit2698 senivpe dit2698

Российские футболисты получают огромные зарплаты, поэтому могут позволить купить себе жильё в престижных районах. Раньше игроки РПЛ в основном приобретали квартиры в элитных жилых комплексах. В последнее время наблюдается тенденция, когда спортсмены берут недвижимость за городом, где они будут скрыты от посторонних глаз и жить в спокойствии. Расскажем, где же живут российские звёзды футбола.

Дзюба: скрытые миллионы на Мосфильмовской. Почему всё записано на отца?

Артём Дзюба владеет квартирами на Мосфильмовской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyuba

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба обзавёлся несколькими квартирами. Правда, всё имущество он записал или на отца, или на мать. Так, Сергей Дзюба, по данным Shot, владеет роскошными квартирами на Мосфильмовской улице, которые расположены по соседству. Их общая площадь составляет 350 квадратных метров, а стоимость оценивается в 600 миллионов рублей.

На папу футболиста также оформлены квартира в Гольяново площадью 38 квадратов (стоит около 12,5 миллиона рублей) и загородный участок с домом в Подмосковье площадью 1200 квадратов. Элитный коттедж находится в посёлке «Усадьба Жодочи» и стоит около 350 миллионов рублей. А у мамы Артёма Светланы Дзюбы имеются квартира площадью 99 квадратных метров на улице Вавилова и небольшая кладовая. Их стоимость оценивается в 63,5 миллиона рублей.

Хамовники, рояль и книжный стеллаж: необычный быт футболиста Смолова

Фёдор Смолов приобрёл жильё в Хамовниках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smolovfedor10

Бывший игрок «Краснодара» Фёдор Смолов вместе с женой, блогером Кариной Истоминой, и их дочкой живёт в престижном районе Москвы — в Хамовниках. Спортсмен приобрёл там жильё площадью 250 квадратных метров ещё в 2017 году за 191 миллион рублей. В Сети даже есть фотографии интерьера шикарной недвижимости футболиста. Дизайн выполнен в белых тонах и оформлен мебелью тёмного цвета. В квартире имеется огромная гостиная, где стоит даже рояль. У Смолова есть кабинет с книжным стеллажом, что неудивительно. Пока многие считают, что спортсмены — не самые одарённые люди, Фёдор это мнение опровергает. Смолов любит читать книги и в совершенстве знает английский язык.

Также у экс-игрока сборной России есть квартира на Мосфильмовской улице.

В 2017 году Смолов попал в неприятную историю. Его обманули на 200 млн рублей при покупке квартиры в ЖК Knightsbridge Private Park. Он приобрёл недвижимость у фирмы бывшего депутата Ильдара Самиева. Оказалось, что квартира находится в залоге у банка, но продавец пообещал снять обременение. Однако этого не произошло. Смолов обращался в суд и выиграл дело. Депутата обязали выплатить Фёдору 200 миллионов.

Комната трофеев и мангал-глобус: на что живёт легендарный вратарь Акинфеев

Игорь Акинфеев владеет недвижимостью неподалёку от Серебряного Бора. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_igor_akinfeev

Бессменный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также владеет элитной недвижимостью в Москве. У него уже много лет имеется квартира в ЖК «Континенталь», который расположен рядом с Хорошёвским мостом и зелёным парком Серебряный Бор. Стоимость квартир в этом районе начинается от 40 миллионов рублей.

Также, согласно данным Росреестра, голкипер купил квартиру площадью 335 квадратных метров в ЖК Moscow Villas на Долгоруковской улице в Тверском районе. Он приобрёл её в 2021 году. Примерная стоимость этой недвижимости составляет 318 миллионов рублей.

Правда, в последнее время Акинфеев с семьёй проживает в Подмосковье в уютном доме. Футболист обожает загородную жизнь, где может много рыбачить. В издании «СЭ» выходила статья, где игрок ЦСКА показал своё хозяйство. Из интересного: у футболиста есть отдельная комната с трофеями и мангал в виде земного шара, на котором изображена та самая «нога Бога». Так назвали удар Акинфеева, когда он отразил решающий пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.

Развод с Бузовой, продажа дворца и скромный дом: финансовые качели Тарасова

Дмитрий Тарасов испытывает финансовые затруднения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ещё будучи в браке с телеведущей и блогером Ольгой Бузовой, купил огромный особняк размером 1000 квадратных метров с участком в 25 соток в элитном коттеджном посёлке «Соловьиная Роща» в Новой Москве. В доме было всё: бассейн, сауна, тренажёрный зал и даже бильярдная. После завершения карьеры содержать его стало сложнее. К тому же он женился на Анастасии Костенко, которая не хотела жить в доме, связанном с Бузовой.

Несколько лет Тарасов пытался продать особняк, и получилось это сделать только в 2024 году. По информации ряда СМИ, футболист выручил за жильё всего 200 миллионов рублей. И сразу же купил за 54 млн новый дом в посёлке Онегино, который находится в 30 километрах от Москвы. Правда, Тарасов с супругой не сразу смогли заехать в дом: они сняли квартиру на время ремонта.

Аршавин: крепость с парящей кроватью, которую никто не может купить

Андрей Аршавин пытается продать особняк недалеко от базы «Зенита». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrey.arshavin10

Звезда «Зенита» Андрей Аршавин всегда жил в Санкт-Петербурге. Ещё в гражданском браке с Юлией Барановской нападающий стал владельцем трёхэтажного дома в коттеджном посёлке «Никитинская усадьба», который находится у Коломяги и станции метро «Удельная». Это недалеко от тренировочной базы «Зенита».

Особняк футболиста построен в виде крепости. В нём есть всё и даже больше: пять спален (одна — с парящей кроватью), камин, сауна, собственная прачечная и зимний сад. В этом доме Аршавин жил и со второй женой Алисой Казьминой. Правда, после развода с ней он решил избавиться от недвижимости. Ещё в 2023 году Андрей выставил её на продажу всего за 150 миллионов (ниже рыночной стоимости), но до сих пор не продал.

Кроме того, у Аршавина имеется во владении несколько квартир в Санкт-Петербурге. Правда, почти все они оформлены на его мать. В Москве у бывшего футболиста ничего нет.

