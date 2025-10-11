Спорим, вы не знали, с каких 15 знаменитых личностей СССР срисовали этих героев мультфильмов

Мультфильмы СССР навсегда в сердцах всех, кто успел увидеть их. Спокойные и добрые сказки с интеллектуальным юмором, почти полное отсутствие комических ситуаций, завязанных на тревоге, погонях и причинении какого-либо физического вреда... Советский Союз воспитывал детей в правильной обстановке. И одновременно с продвижением образа идеального советского человека отражал характерные черты времени, а также делал шутки и отсылки строго «для своих». Рассказываем, с кого срисовывали наших любимых персонажей советских мультиков.

Геннадий Хазанов и Кеша: «Возвращение блудного попугая»

Попугай из мультфильма «Возвращение блудного попугая» оказался Геннадием Хазановым. Фото © RuTube / КАВСАР, © РИА «Новости» / Владимир Федоренко

В мультфильме «Возвращение блудного попугая» главный герой — это, конечно же, попугай Кеша. Красивый, разноцветный, тропический — и он это знает. Иннокентий отличается скверным характером и большой долей эгоизма. Он постоянно сбегает из дома, квартиры, где живёт мальчик Вова. Но понимает, что только здесь его по-настоящему любят. Прототипом Иннокентия стал Геннадий Хазанов, который озвучил персонажа и добавил свои юмористические монологи.

Екатерина Семёнова и Алиса Селезнёва: «Тайна третьей планеты»

Алиса из «Тайны третьей планеты» — это на самом деле будущая актриса Екатерина Семёнова. Фото © RuTube / Чудеса космоса, © ТАСС / Антон Новодережкин

У Алисы Селезнёвой из «Тайны третьей планеты» был свой прототип. Это Екатерина Семёнова. Сейчас она — актриса. А её мама, Наталья Орлова, работала над мультфильмом как художник-мультипликатор и режиссёр-постановщик. Она решила, что героиней должна стать типичная советская девочка. И нарисовала свою дочь. А муж Натальи стал капитаном Зелёным.

«Три мушкетёра» и «Пёс в сапогах»

«Пёс в сапогах» — это анимационная версия фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра», все сходства не случайны. Фото © RuTube / Мебельный коллаж, © RuTube / Россия 1

Герои мультфильма «Пёс в сапогах» — это собаки. Пёс, Благородный, Толстяк и Красавчик — это Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис. Поэтому прототипами стали герои Михаила Боярского, Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского и Игоря Старыгина. Такой актёрский состав был в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра». Только в мультфильме свой звёздный актёрский состав — это Николай Караченцов, Валентин Гафт, Юрий Волынцев и Александр Ширвиндт.

Борис Новиков и почтальон Печкин: «Простоквашино»

На самом деле почтальона Печкина срисовали с Бориса Новикова, который его озвучивал. Фото © RuTube / Traveling Tips

В мультсериале «Простоквашино» есть почтальон Печкин, всенародно любимый герой, который славится своими фразами-цитатами. Он был злым, потому что у него не было велосипеда, а усы, лапы и хвост не являются документами — это мы узнаём от него же по ходу событий. Печкина озвучивал советский актёр Борис Новиков. И его харизма передалась почтальону.

Эраст Гарин и король: «Бременские музыканты»

Король из «Бременских музыкантов» — это знаменитый сказочный актёр Эраст Гарин. Фото © RuTube / МультКульт, © kino-teatr

Король из «Бременских музыкантов» воплощает комедийный образ аристократии. Но его придумали не «с нуля». До короля из «Союзмультфильма» был ещё один сказочный король. Его ещё называли «комиком с серьёзным лицом». Это был Эраст Гарин. Он стоял у истоков советского кинематографа, лично знал режиссёра Мейерхольда. А короля он играл в «Золушке» 1947 года. Этот образ и стал прототипом персонажа мультфильма.

Тимофей Шабад и доктор Айболит

У доктора Айболита тоже был свой прототип — это врач Цемах Шабад из Вильнюса. Фото © RuTube / Enchanted Encounters, © Wikipedia

В 1984 году «Доктор Айболит» стал музыкальным мультфильмом, почти как «Бременские музыканты». И у этого персонажа тоже есть свой прототип. Доктор Тимофей (Цемах) Шабад лечил людей в Вильнюсе. Корней Чуковский приезжал в город лично и видел его приёмы. Он отразил это в записях дневника за 1912 год. Сейчас в Вильнюсе есть памятник — «Гражданину города Вильнюса, доктору Цемаху Шабаду, прототипу доброго доктора Айболита».

Владимир Басов и режиссёр: «Боцман и попугай»

В мультфильме «Боцман и попугай» появляется кинорежиссёр, списанный с Владимира Басова. Фото © RuTube / Программирование Начало

Мультфильм «Боцман и попугай» посвящён приключениям здоровяка-боцмана и его друга, попугая. Однажды они встречают режиссёра. Этот персонаж стал оммажем актёру и режиссёру Владимиру Басову. Причём его срисовали с Владимира Басова, а озвучивал уже его сын, Владимир Басов-младший. Басов-старший появляется в третьей серии.

Тамара Вишнёва и Атаманша: «Бременские музыканты»

Атаманшу из «Бременских музыкантов» срисовали с жены аниматора Котёночкина, балерины Тамары Вишнёвой. Фото © RuTube / МультКульт, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

В «Бременских музыкантах» можно увидеть не только Эраста Гарина. И не только Труса, Балбеса и Бывалого, которых можно сразу же узнать в разбойниках. Атаманша в мультфильме тоже основана на живом прототипе. Её образ — продукт «слияния» образов балерины Тамары Вишнёвой и Фаины Раневской. От Раневской взяли небольшие комедийные «манерности», а вся пластика — от Вишнёвой. Она была женой режиссёра «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина.

Григорий Рошаль и Карлсон: «Малыш и Карлсон»

В советском мультфильме «Малыш и Карлсон» один из главных героев — это Григорий Рошаль. Фото © RuTube / Fabulous Fashions, © ТАСС / Александр Михайлов

Василий Ливанов, увидев эскизы Карлсона, подумал, что персонаж очень похож на Григория Рошаля. Поэтому при озвучке постарался вдохнуть в него черты советского режиссёра. Рошаль как раз тогда был жив. Мультфильм снимали в 1968 году, а режиссёр дожил до 1983-го. А Фрекен Бок стала альтер-эго Фаины Раневской, которая её и озвучила.

Евгений Леонов и Батон: «Приключения Васи Куролесова»

В мультфильме «Приключения Васи Куролесова» Евгений Леонов стал прототипом вора по кличке Батон. Фото © RuTube / Мы плетём рифмы в тонкой лирике, © ТАСС / Валерий Христофоров

После «Джентльменов удачи» амплуа комедийных криминальных авторитетов ещё долго преследовало Евгения Леонова. «Приключения Васи Куролесова» — мультфильм, который сняли в 1981 году. Там фигурирует специалист по кражам по прозвищу Батон. Он списан с Евгения Леонова. Роль Доцента повлияла на персонажа, но Батон в разы более добродушный, чем уголовник из «Джентльменов удачи».

Василий Ливанов и Удав: «38 попугаев»

Василий Ливанов озвучивал Удава в советском мультфильме «38 попугаев». Поэтому у персонажа есть характерные черты. Фото © RuTube / Future Tech Reviews, © ТАСС / Антон Белицкий

Василий Ливанов и сам стал прототипом для персонажа из мультфильма. Ранее он играл Шерлока Холмса. А потом стал актёром озвучки в мультфильме «38 попугаев». Характерные черты самого известного сыщика в мире в исполнении Ливанова можно увидеть в образе Удава, персонажа из этого мультфильма. Другом Удава стал ещё один персонаж мультфильма, Попугай. Он тоже похож на одну известную в то время персону.

Людмила Касаткина и Багира: «Маугли»

В мультфильме «Маугли» из СССР Багиру озвучивала Людмила Касаткина. Она и стала прототипом персонажа. Фото © RuTube / Теплый Формат, © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Валентин Мастюков

Мультфильм «Маугли» снимали с 1967-го по 1971 год по мотивам «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. В оригинале этот персонаж был леопардом, но вследствие перевода книги кое-что поменялось и появилась чёрная пантера Багира. На её роль приняли Людмилу Касаткину. Это был идеальный «мэтч», ведь в 1950-х Касаткина прославилась в фильме «Укротительница тигров». Она не боялась зайти в клетку к хищникам. И персонажа рисовали с неё.