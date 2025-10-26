Святые тёщи русского кино, которых по праву можно назвать второй мамой: 5 архетипов
Не все тёщи похожи на героинь анекдотов. Life.ru вспоминает пять образов из советского кино, доказывающих, что мать жены может быть лучшим другом.
26 октября весь мир отмечает Международный день тёщи. Для большинства мужчин слово «тёща» вызывает не самые радостные ассоциации, а анекдоты про вредных свекровей можно рассказывать бесконечно. Но советское кино подарило нам совершенно другие образы матерей жён — добрых, мудрых, заботливых и даже героических. Мы собрали пять типов киношных тёщ, с которыми можно не бояться строить семейную жизнь, потому что они не будут пилить мозг, а, наоборот, станут опорой для молодой пары.
Тёща – защитница семьи — Галина Польских в двух ролях
Киношные тёщи, которые не портят жизнь зятьям. Фото © Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / Kino-teatr
В фильме «По семейным обстоятельствам» Польских сыграла женщину, которая прошла путь от тёщи до невестки и обратно. Это дало ей уникальное понимание семейной динамики. Такая тёща знает, когда нужно вмешаться, а когда лучше промолчать и дать молодым самим разобраться. Она не будет при каждой ссоре звонить дочери и спрашивать: «Ну что, опять поругались?» Наоборот, она даст паре пространство для решения их проблем. Но если ситуация действительно серьёзная и дочь нуждается в поддержке, такая мать всегда найдёт правильные слова. Она не станет настраивать дочь против мужа фразами вроде «я же говорила, что он тебе не пара». Вместо этого она поможет увидеть ситуацию объективно и найти выход, который устроит обоих. Такая тёща понимает, что её задача — не управлять жизнью взрослых детей, а быть той самой тихой гаванью, куда можно прийти за советом и поддержкой.
Тёща реалистичная и живая — из «Сватов»
Какой должна быть тёща: 5 примеров из кино. Фото © Кадр из фильма «Сваты-6», режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Андрей Яковлев, Юрий Микуленко, Алексей Жиленков и др. / Kino-teatr
Татьяна Кравченко создала образ тёщи, которая не пытается казаться идеальной. Её Валентина Будько может быть шумной, эмоциональной, иногда слишком настойчивой — но она всегда искренняя. С такой тёщей зять точно знает, что получит: никаких игр, манипуляций или скрытых обид. Если ей что-то не нравится, она скажет прямо, но без злобы и желания обидеть. Если она рада видеть зятя — это видно по её глазам и готовности накормить его до отвала. Такая тёща не держит камень за пазухой и не вспоминает старые обиды на каждом семейном празднике. Для неё важнее общее благополучие семьи, чем собственная правота в каком-то давнем споре. Она не требует от зятя невозможного — быть идеальным мужем, зарабатывать миллионы или каждый день приносить цветы. Ей важно, чтобы он любил её дочь и был хорошим отцом внукам. Всё остальное — мелочи, о которых не стоит переживать.
Тёща с юмором — Галина Польских в «Суете сует»
Идеальные тёщи из фильмов: чему можно научиться у киногероинь. Фото © Кадр из фильма «Суета сует», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr
Польских показала будущую тёщу, которая умеет посмеяться над ситуацией и не воспринимает каждую мелочь как трагедию. Такая женщина понимает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на бесконечные обиды и претензии. Если зять забыл поздравить с днём рождения — это повод для доброй шутки, а не для скандала на всю семью. Если молодые не приехали на выходные — значит, у них свои дела, и это нормально. Тёща с чувством юмора не делает из мухи слона и не превращает каждую встречу с зятем в напряжённый экзамен на соответствие её ожиданиям. Она способна подшутить над собой, посмеяться над семейными ситуациями и разрядить обстановку, когда напряжение накаляется. С такой тёщей зять чувствует себя комфортно: можно расслабиться, быть собой и не бояться, что каждое слово будет истолковано против него. А это дорогого стоит в семейных отношениях.
Тёща многодетная — Алиса Фрейндлих в «Жестоком романсе»
Тёща мечты: 5 типов из советского и российского кино. Фото © Кадр из фильма «Жестокий романс», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kino-teatr
Когда у тебя три дочери, как у героини Фрейндлих, ты волей-неволей становишься экспертом в семейных отношениях. В «Жестоком романсе» актриса воплотила образ матери, которая прекрасно понимает: её главная задача — не контролировать каждый шаг дочерей, а просто быть рядом, когда они нуждаются в поддержке. Такая тёща знает цену семейному счастью и не пытается навязать свои представления о правильном браке. Она видела достаточно жизненных ситуаций, чтобы понимать: у каждой пары свой путь, свои правила и свои способы решения конфликтов. Тёща трёх дочерей не станет сравнивать зятьёв между собой или выделять любимчиков. Каждый мужчина, который делает её дочь счастливой, достоин уважения. Она не будет вмешиваться в отношения молодых с советами вроде «а вот Петя у средней дочери совсем по-другому себя ведёт». Фрейндлих показала женщину, которая умеет любить всех своих детей и их партнёров одинаково сильно, не создавая между ними конкуренции или напряжения.
Тёща-спасительница — Нонна Мордюкова в «Родне»
Как быть хорошей тёщей: уроки из советских фильмов. Фото © Кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kino-teatr
Михалковская героиня Мордюковой — это тип тёщи, которая никогда не оставит семью дочери в беде, даже если все вокруг уже опустили руки. Она из тех женщин, которые верят в святость брака и готовы биться за семейное счастье до последнего. Да, её методы могут показаться навязчивыми, а желание помочь порой переходит все границы. Но за этим стоит искренняя любовь и желание видеть дочь счастливой. Такая тёща не побоится взять на себя ответственность и прямо сказать зятю, что он не прав, если действительно накосячил. Она не будет лебезить и угождать, чтобы не портить отношения — скажет правду в глаза, пусть и резко. Зато с такой тёщей зять всегда знает, где стоит, и может рассчитывать на честность. Если семья дочери столкнулась с финансовыми трудностями, болезнью или другими проблемами — такая мать первая протянет руку помощи. Она может отдать последнее, лишь бы её ребёнок и внуки ни в чём не нуждались. Мордюкова создала образ русской матери во всей её противоречивой красоте: сильной, упрямой, иногда неудобной, но невероятно преданной своей семье.
Советское кино научило нас важной вещи: тёща — это не обязательно враг номер один в семейной жизни. Они могут быть строгими, принципиальными, иногда чересчур заботливыми. Но в основе их действий всегда лежит любовь к дочери и желание видеть её счастливой. А это уже половина успеха в отношениях. Так что в День тёщи стоит вспомнить добрым словом не только анекдотных злых свекровей, но и тех киношных героинь, которые показали — мать жены может стать настоящим сокровищем для семьи. А ещё Life.ru показывал, как почти через 50 лет после съёмок выглядят герои фильма «Собака на сене».
