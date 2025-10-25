В Москве прошла премьера фильма «Паромщик» о жителях Запорожья в 2022 году

В Москве состоялся премьерный показ фильма «Паромщик», ленту представила съёмочная группа во главе с режиссёром Фёдором Поповым. Об этом сообщили коллеги из «Постньюс», побывавшие на мероприятии.

Закрытый показ фильма «Паромщик» в Москве. Видео © «Постньюс»

Показ прошёл 22 октября в столичном «Октябре», сам сеанс предваряла красная ковровая дорожка. Авторы и партнёры проекта пообщались с прессой. Действие фильма разворачивается весной и летом 2022 года — в начале СВО. В центре истории — мужчина‑паромщик из Запорожской области, на чьих решениях держится драматургия сюжета.

«Фильм о верности. О верности себе в первую очередь, о верности людям, которые тебя окружают, о верности родным и близким, сельчанам, о верности делу, которым ты занимаешься», — рассказал Фёдор Попов.

«Проект очень глубокий, и, несмотря на его развлекательный характер, в нём отражаются очень глубинные смыслы. Причём понятно, что он о текущих событиях в текущем геополитическом контексте, но он не про политику, он про жизнь абсолютно обычных людей на приграничных территориях Приазовья», — отметила Наталья Попова, первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика».

Проект создан под эгидой компании «Иннопрактика» при поддержке Фонда кино и АО «Газпромбанк». Организаторы объявили серию специальных премьерных показов с 26 по 30 октября в Воронеже, Луганске, Донецке, Мариуполе и Таганроге. Общероссийский релиз намечен на 30 октября, когда картина выйдет на большие экраны.

Ранее Life.ru рассказывал, что в начале октября состоялась премьера документального фильма военкора RT Александра Симонова «Под Богом и огнём». Лента посвящена роли веры и работе священнослужителей в зоне боевых действий: в центре — духовенство русского Донбасса (в том числе настоятель храма Лисичанска), а также штатные священники подразделений «Ахмат» и бригады «Ветераны». Фильм показывает, как религиозная поддержка помогает военнослужащим на передовой и служит опорой в условиях войны. Картина также выступает данью памяти священнослужителям, погибшим при исполнении долга.