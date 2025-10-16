«Хотела стать фонариком для них»: На RT состоялась премьера фильма о незрячих ветеранах СВО

Трое бойцов, потерявших зрение в ходе СВО, стали героями мотивационного документального фильма «Сильные духом. Белый свет». О создании кинокартины и судьбах солдат рассказали в RT.

Одним из героев стал Александр Бахтин, получивший тяжёлое ранение в августе 2023 года. Он провёл в коме больше месяца и признаётся, что врачи и психологи постепенно подводили его к новости о потере зрения. На предложение режиссёра Регины Парпиевой участвовать в проекте, которая также столкнулась со слепотой, он согласился без раздумий. Съёмки на скалодроме помогли им найти общий язык. Сама Парпиева задумала фильм, чтобы помочь бойцам справиться с отчаянием.

«Я хотела мотивировать их жить дальше. Но, если честно, у меня у самой тогда был очередной переломный момент, я не хотела жить... Но мы делали фильм, я посмотрела, что получается. Я хотела помочь бойцам, а в итоге они помогли мне. Потому что они очень светлые ребята. Нужны такие фонарики в жизни, которые помогают выбраться из трясины депрессии, забытья какого-то. Я хотела стать фонариком для них. А получилось так, что и они стали для меня светом», — поделилась она.

Другой участник проекта, Александр Голубев, был ранен под Артёмовском (украинское название — Бахмутом), лишился зрения и стоп. Он вспоминает, что первое время после ранения не хотел жить, но со временем нашёл в себе силы и даже встретил будущую жену. Сейчас он считает, что страх — это ничто, и его можно преодолеть одним усилием воли. Все герои во время съёмок боролись со своими страхами: один поборол боязнь высоты на скалодроме, другой — преодолел страх перед водой в бассейне.

Ранее сообщалось, что нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законодательный пакет, предусматривающий усиление мер социальной защиты для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, а также их близких. Два законопроекта из этого пакета были определены партией «Единая Россия» в качестве ключевых. Подробнее о новых льготах — в материале Life.ru.