Фантастические сериалы: Топ-10 лучших, не знать о которых просто стыдно

Есть фильмы и сериалы, которые становятся частью культурного кода целого поколения. Их цитируют коллеги на работе, обсуждают друзья за ужином, разбирают на мемы в Интернете. И когда все вокруг говорят про «изнанку», ТАРДИС или остров с загадками, а вы стоите в стороне с недоумевающим видом — становится неловко. Фантастические сериалы из нашего списка давно перестали быть просто развлечением для гиков: они превратились в явления, которые обсуждает весь мир. Не знать их — всё равно что признаться, что вы пропустили последние двадцать лет культурной жизни. Эти проекты цитируют, пародируют, анализируют, а их героев знают даже те, кто сериалы не смотрит. Если вы до сих пор не видели хотя бы половину из этого списка, пора исправляться: иначе рискуете остаться за бортом разговоров в любой компании. Каждый из этих сериалов породил миллионы фанатов, сотни теорий и бесконечные споры. Готовьтесь наверстать упущенное.

Топ-10 лучших фантастических сериалов всех времён

Мы отобрали проекты, которые не просто получили высокие рейтинги, но и оставили заметный след в истории телевидения. Это сериалы, которые цитируют, пересматривают и рекомендуют друг другу уже много лет подряд.

Доктор Кто (2005, Doctor Who)

Жанр: научная фантастика, приключения, драма Страна: Великобритания Режиссёры: Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон, Джейми Магнус Стоун, Джеймс Стронг Сценаристы: Стивен Моффат, Расселл Т. Дэвис, Сидни Ньюман, Крис Чибнелл, Марк Гэтисс В главных ролях: Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Кристофер Экклстон, Джоди Уиттакер, Билли Пайпер, Дженна Коулман, Карен Гиллан Продолжительность: 14 сезонов от 6 до 13 эпизодов. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,6

Доктор — последний представитель расы повелителей времени, который путешествует по Вселенной в машине времени ТАРДИС, замаскированной под полицейскую будку из шестидесятых. Вместе со спутниками, найденными на Земле, он регулярно отправляется в прошлое и будущее, где сталкивается с инопланетянами, желающими захватить планету или уничтожить всё сущее. Сериал балансирует между лёгкой приключенческой фантастикой с эксцентричным юмором и настоящей драмой: главный герой обречён на одиночество, а спутники теряют связь со своим миром. Есть и мрачные эпизоды на грани хоррора вроде «Не моргай» или «Тишина в библиотеке». Авторы обыгрывают исторические темы — от гибели Помпеи до раздела Индии. Сериал стартовал в 1963 году, но смотреть лучше с перезапуска 2005-го: он выглядит современнее, а темы актуальнее.

Очень странные дела (2016, Stranger Things)

Жанр: научная фантастика, ужасы, мистика Страна: США Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон Сценаристы: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Уильям Бриджес, Джастин Добл В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп Продолжительность: 4 сезона от 8 до 9 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,4

В 1983 году в городке Хоукинс пропадает подросток Уилл Байерс, и его мама Джойс уверена, что сын отправляет сигналы из потустороннего мира. Ей верит только шериф Джим Хоппер, а друзья Уилла встречают странную девочку по имени Одиннадцать, сбежавшую из лаборатории после жутких экспериментов. Героям предстоит узнать о существовании «изнанки» — опасного параллельного мира, откуда могут вырваться жуткие существа. В 2016 году «Нетфликс» сделал подарок всем, кто скучает по фильмам из восьмидесятых: это энергичная смесь фантастики и хоррора, похожая на экранизацию затерянного романа Стивена Кинга или неснятый фильм Стивена Спилберга. Сериал полон цитат из классики: от «Близких контактов третьей степени» до «Терминатора», а в третьем сезоне появляются карикатурные советские военные. Главное: создатели построили отличную интригу, где зритель постепенно узнаёт о появлении «изнанки» и наблюдает за взрослением любимых героев.

Секретные материалы (1993, The X Files)

Жанр: научная фантастика, мистика, детектив Страна: США Режиссёры: Ким Мэннерс, Роб Боумен, Дэвид Наттер Сценаристы: Бен Ван Аллен, Пол Браун, Крис Руппенталь В главных ролях: Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Митч Пиледжи, Уильям Б. Дэвис, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Брюс Харвуд Продолжительность: 11 сезонов от 6 до 25 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2

Агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли объединяются для работы над «Секретными материалами» — делами с возможным участием паранормальных явлений или пришельцев. Напарники смотрят на загадки противоположным образом: скептичная Скалли ищет рациональное объяснение, а Малдер верит в существование других цивилизаций и чего-то потустороннего. Возможно, его биография отчасти связана с пришельцами. Авторы нашли удачный баланс между разными темами: истории о странных монстрах, необъяснимых явлениях и опасных людях. Серии про корабль, где время идёт быстрее, или про дом с семьёй мутантов объединяют детектив, фантастику и хоррор. Основной сюжет посвящён контактам с инопланетянами и заговору правительства. Обаяние держится на Джиллиан Андерсон и Дэвиде Духовны: напарники по-разному смотрят на мир, но поддерживают друг друга. Необычно для девяностых, что роль рационального персонажа отдали женщине, сдерживающей эксцентричного мужчину.

Разделение (2022, Severance)

Жанр: научная фантастика, драма, триллер Страна: США Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц Сценаристы: Дэн Эриксон, Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кари Дрэйк В главных ролях: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн, Майкл Чернус, Джон Туртурро, Кристофер Уокен, Патрисия Аркетт Продолжительность: 2 сезона от 9 до 10 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2

Марк Скаут работает в компании Lumon Industries в отделе обработки макроданных, хотя сам не понимает до конца, чем занимается. Все сотрудники прошли процедуру «разделения»: их личность за пределами офиса не знает, что происходит в рабочее время, и наоборот. Новая сотрудница Хелли пытается вырваться из офиса, но её часть, живущая вне работы, постоянно возвращает вторую личность обратно. Именно она заставляет коллег задуматься о своей жизни. Дэн Эриксон и Бен Стиллер придумали один из самых стильных и загадочных сериалов последних лет. Съёмки в офисе и в обычной жизни радикально различаются: на работе героев окружают белые стены и строгие прямые углы, камера движется плавно, подчёркивая безжизненность пространства. В обычной жизни больше оттенков, снимают чаще «с рук». Процедуру «разделения» можно воспринимать и как намёк на то, что корпорации делают людей рабами, и как попытку сбежать от реальности.

Мир Дикого Запада (2016, Westworld)

Жанр: научная фантастика, вестерн, триллер Страна: США Режиссёры: Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан, Фред Туа, Винченцо Натали Сценаристы: Джонатан Нолан, Лиза Джой, Дэн Динхарт, Чарльз Ю В главных ролях: Эван Рэйчел Вуд, Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Танди Ньютон, Саймон Куотерман Продолжительность: 4 сезона от 8 до 10 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Парк развлечений на Диком Западе населён андроидами, исполняющими желания богатых посетителей. Гости могут делать всё, что угодно: убивать, насиловать, грабить — ведь жертвы ненастоящие. Но роботы постепенно осознают себя и начинают восставать против создателей. Первый сезон превратился в настоящий феномен благодаря философским вопросам о природе сознания, свободе воли и человечности. Энтони Хопкинс в роли создателя парка играет настолько многослойно, что каждая его сцена заставляет пересматривать всё увиденное ранее. Критики в восторге от визуального ряда и нелинейного повествования, хотя последующие сезоны теряют в ясности. Зрители спорят о смыслах и строят теории после каждой серии, пытаясь разобраться в хитросплетениях сюжета.

Чёрное зеркало (2011, Black Mirror)

Жанр: научная фантастика, драма, антология Страна: Великобритания, США Создатель: Чарли Брукер В ролях: каждая серия с разными актёрами Продолжительность: 6 сезонов от 3 до 6 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

Технологии навсегда изменили человечество, и в каждом доме на нас смотрят «чёрные зеркала» телевизоров, смартфонов, мониторов. Эти изобретения облегчили жизнь, но попросили за это невероятную цену. Антология антиутопических фантазий о современных технологиях показывает, как они постепенно делают жизнь на Земле всё хуже. Долгоиграющее шоу об обратной стороне технологий пугает зрителей уже полтора десятилетия. Первые сезоны нагоняли жути образами о вреде массмедиа, а недавние эпизоды сменили атмосферу британского мрака на голливудские фантазии, но не растеряли остроты социальной критики. Шесть сезонов застолбили сценаристу Чарли Брукеру место в анналах телевизионной истории, но он не думает останавливаться. Критики и зрители хоронят шоу после выхода каждого нового сезона, но макабрическая антология продолжает обновлять рекорды по просмотрам.

Звёздный путь: Следующее поколение (1987, Star Trek: The Next Generation)

Жанр: научная фантастика, приключения, драма Страна: США Режиссёры: Клифф Боул, Лес Ландау, Уинрих Кольбе Сценаристы: Дэвид Кемпер, Ник Саган, Дайан Дуан, Катарин Пауэрс В главных ролях: Патрик Стюарт, Джонатан Фрейкс, Левар Бёртон, Марина Сиртис, Брент Спайнер, Майкл Дорн, Гейтс Макфадден, Маджел Бэррет, Уил Уитон, Колм Мини Продолжительность: 7 сезонов от 22 до 26 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Через сто лет после событий оригинального сериала в космос отправляется новый корабль Звёздного флота Объединённой федерации планет. Капитан Жан-Люк Пикар, первый офицер Уильям Райкер и их команда исследуют глубины космоса и сталкиваются как со знакомыми цивилизациями, так и с неизведанным. Им попадается раса опасных киборгов борг, и представители Звёздного флота пытаются решать вопросы мирным путём, хотя иногда приходится применять силу. История «Звёздного пути» стартовала с оригинального сериала и трёх полнометражных фильмов, но именно «Следующее поколение» стало эталонным представителем огромной франшизы. В отличие от фантастических боевиков, где персонажи стреляют чаще, чем разговаривают, Пикар и его команда делают ставку на дипломатию. Сериал можно смотреть без знания предыдущих частей, а сквозные сюжеты делают историю целостной и захватывающей.

Утопия (2013, Utopia)

Жанр: научная фантастика, триллер, драма Страна: Великобритания Режиссёры: Марк Манден, Алекс Гарсия Лопес, Уэйн Йип, Сэмюэл Донован Сценаристы: Дэннис Келли, Джон Доннелли, Марк Элдридж, Хув Кеннейр-Джонс, Клер Макдональд В главных ролях: Адиль Ахтар, Пол Хиггинс, Нил Мэскелл, Фиона О'Шонесси, Алистер Петри, Стивен Ри, Иен Макдермид, Майкл Смайли, Том Бёрк Продолжительность: 2 сезона, 12 серий Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,7

Фанаты легендарного графического романа «Эксперименты Утопии» уверены, что комикс предсказал несколько катастрофических глобальных эпидемий. Слухи о продолжении книги давно ползли по Интернету, но только одному человеку удалось достать рукопись неизданного комикса. Теперь по следу счастливчика идёт таинственная организация «Сеть», киллеры которой не пощадят никого ради достижения цели — завладеть загадочной книгой. Британский сценарист Дэннис Келли придумал по-настоящему новаторский сериал, скрестив элементы фантастики, параноидального триллера и английской комедии. Шоу окрестили культовым уже в год выхода первого сезона. Помимо запутанного сюжета сериал запоминается необычной «кислотной» картинкой. Главным украшением стал актёр Нил Мэскелл, сыгравший жуткого киллера «Сети» — этот персонаж прочно вошёл в список лучших сериальных злодеев в истории.

Остаться в живых (2004, Lost)

Жанр: научная фантастика, мистика, драма Страна: США Режиссёры: Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс Сценаристы: Карлтон Кьюз, Лиз Сарнофф, Дрю Годдард В главных ролях: Мэттью Фокс, Эванджелин Лилли, Джош Холлоуэй, Терри О'Куинн, Навин Эндрюс, Хорхе Гарсиа, Майкл Эмерсон, Эмили де Рэвин, Ким Юн Джин, Дэниэл Дэ Ким Продолжительность: 6 сезонов от 14 до 25 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Самолёт рейса Oceanic 815 терпит крушение над тропическим островом, и 48 выживших пассажиров сначала думают, что попали на необитаемую территорию. Они придумывают способы выбраться или подать сигнал, но вскоре начинают понимать, что на острове происходит что-то загадочное. Возможно, все они оказались здесь неслучайно. Сюжет, придуманный Джей Джей Абрамсом и Деймоном Линделофом, до сих пор считается одним из лучших примеров запутанной фантастической истории. В сериале часто показывают отрывки из прошлого героев, меняющие отношение к ним, а многие эпизоды заканчиваются клиффхэнгерами: неожиданные повороты идут один за другим. Вокруг развития сюжета и финала до сих пор идут споры — одни ругаются, что авторы не смогли достойно завершить культовое шоу, другие считают, что герои получили то, что заслуживают. Первые сезоны общепризнанно хороши: они погружают в мир загадок и символов.

Тьма (2017, Dark)

Жанр: научная фантастика, мистика, триллер Страны: Германия, США Режиссёр: Баран бо Одар Сценаристы: Баран бо Одар, Янтье Фризе, Марк О. Сенг В главных ролях: Луис Хофман, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шёне, Йёрдис Трибель, Андреас Пичман, Штефан Кампвирт, Пауль Лукс, Оливер Мазуччи, Мориц Ян Продолжительность: 3 сезона от 8 до 10 эпизодов Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Парень по имени Йонас Канвальд из маленького немецкого города Винден возвращается с лечения после психологической травмы: его отец покончил с собой по неизвестной причине. В это же время в округе пропадает несколько детей, последний — Миккель Нильсен — исчезает во время ночного похода подростков к пещере неподалёку от АЭС. Постепенно выяснится, что все события связаны с четырьмя главными семьями Виндена и история уходит корнями не только в прошлое, но и в будущее. По первым эпизодам «Тьма» похожа на мрачную европейскую версию «Очень странных дел», но очень быстро превращается в запутанную философскую историю о путешествиях во времени и детерминизме. Действие разворачивается параллельно в нескольких временах, а герои предстают в разных возрастах. Разобраться непросто, однако авторы создали совершенно логичную историю, в финале которой сходятся все сюжетные линии. «Тьма» — ещё и один из самых эстетичных европейских сериалов: каждая временная линия снята в своей цветовой гамме, а жёлтый дождевик Йонаса становится настоящим символом.

Эти десять фантастических сериалов давно перестали быть просто телевизионными шоу: они стали частью современной культуры, о которой говорят миллионы людей по всему миру. Каждый из них породил собственную вселенную с фанатскими теориями, мемами и бесконечными обсуждениями. Не видеть их — значит упускать важные культурные референсы, которые всплывают в разговорах, статьях и даже в рекламе. Так что если вы до сих пор откладывали просмотр, самое время начать. Выберите любой сериал из списка, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к тому, что ваши вечера на ближайшие недели будут заняты. А заодно вы наконец поймёте, о чём все эти годы говорили ваши друзья, коллеги и половина Интернета. Поверьте, оно того стоит. А ещё Life.ru показывал, как почти через 50 лет после съёмок выглядят герои фильма «Собака на сене».

