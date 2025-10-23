Женщины, которые убивают: Эти 5 ужасных серийных маньячек орудовали в России 00-х

В 1991 году развалился СССР. А в 1994-м в Новочеркасске казнили Чикатило. Тогда, в 90-е, никого это не остановило, на октябрь 2025 года в современной России насчитывается 231 серийный убийца. Криминалисты и психиатры годами бьются над вопросами о том, почему и зачем такие люди жнут свою кровавую жатву. У кого-то находят психические отклонения, кого-то следствие определяет вменяемым. А у некоторых серийных убийц обнаруживается даже женский пол! Рассказываем о кровожадных дамах из прошлого, державших в страхе нашу страну в 00-е.

Маньячка Мария Петрова — история почти как классический хоррор

«Зюзинская маньячка» Мария Петрова: история, когда поймали и сколько жертв. Фото © Telegram / SHOT

Мария Петрова с детства занималась спортом, и это дало ей несколько преимуществ. «Зюзинская маньячка» — вот так её прозвали, поскольку Петрова орудовала в районе Зюзино. Отец Петровой был тренером по плаванию, поэтому физическая подготовка у будущей убийцы была на уровне. Кто знает, если бы её не изнасиловали в 18 лет, Мария не призналась, но подозрения пали на её учителя, жизнь девушки сложилась бы нормально. Может быть, она бы стала олимпийской чемпионкой, а не маньячкой. В результате изнасилования Петрова забеременела, скрывала это от семьи и потом родила мёртвого ребёнка.

После такого девушка вышла на тропу войны, как в классических фильмах ужасов жанра rape revenge (месть за изнасилование). Это произошло по причине глубокой психологической травмы. Всё началось 1 марта 2002 года. Мария Петрова каждый день уходила по вечерам на пробежки, и тот вечер не был исключением. Но в первый день весны к ней пристал пьяный молодой человек. И это был последний «пикап» в его жизни, потому что Петрова испугалась и ударила парня ножом прямо в шею. А потом Петрову посетила гениальная мысль, передаём дословно: «После того как я убила молодого человека таким образом, я поняла, что смогу (за себя) отомстить...»

«Зюзинская маньячка» стала мстить пожилым подвыпившим мужчинам. Успела убить двоих, пока её подопечные на подработке в фитнес-клубе выполняли задания тренера. Мария настаивала на своей адекватности, хотела в тюрьму, но не тут-то было: уже больше 20 лет она переезжает из одной психиатрической клиники в другую. В 2024 году снова попала в клинику с жёстким режимом, потому что произошёл срыв. Хотела выйти на свободу и завести семью, но желание отомстить оперативнику оказалось сильнее. В итоге в свои 47 Мария Петрова всё ещё в больнице.

Маньячка Ирина Гайдамачук — спонтанная месть или просто корысть?

«Блондинка с молотком» Ирина Гайдамачук тоже мстила за изнасилование, но как-то не совсем традиционно. Фото © РИА Новости / Павел Лисицын

Ирина Гайдамачук — маньячка под красивым прозвищем «блондинка с молотком». Она убивала в Красноуфимске Свердловской области, где жила с детьми, а ещё у неё были «выезды» в Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил и Дружинино. Убивала пенсионерок, да, молотком, потом меняла внешность, чтобы скрыть следы. Всего по её вине скончалось 17 человек. Все — с 2002 по 2010 год. После приговора начались странные движения: была версия, будто бы Ирина убивала, потому что соседка, пенсионерка, не помогла ей в подростковом возрасте отбиться от насильника в коммуналке, но были также признательные показания, что мотив только корыстный. Сейчас Гайдамачук 53 года, она «присела» на 20 лет и должна выйти в 2032 году.

Маньячка Инесса Таривердиева — как сделать банду из семьи

Инесса Таривердиева возглавляла «банду амазонок». Там были также и мужчины, просто женщины гораздо заметнее. Фото © РИА Новости / Фёдор Ларин

Инесса Таривердиева возглавляла «банду амазонок» с 1998 по 2013 год. Если цапковские просто «держали» два района на границе Краснодарского края, то «амазонки» гастролировали по Ростовской области. В банду входили как любовники Инессы, так и её дети, подруги, друзья... «Амазонки» совершили 10 убийств, похищали у погибших деньги, еду, спиртное, например... Сроки получили сама Инесса, её дочь Виктория и ещё одна женщина в банде, Анастасия Синельник. Инесса и Виктория будут сидеть в колонии до 2045 года. Единственного дожившего до окончательного приговора мужчину из банды, Сергея Синельника, в 2023 году отправили на пожизненное. А ведь раньше Таривердиева-старшая работала безобидной воспитательницей в детском саду... Сейчас ей 56, она в колонии.

Маньячка Елена Кордюкова — очень, очень плохая мать

Виновата ли Елена Кордюкова в плохой экологической обстановке? Нет... Но есть то, в чём она на сто процентов виновата. Фото © OK / Елена Кордюкова

Елена Кордюкова не породила никаких прозвищ, только липкий страх и отвращение от характера своих злодеяний. Она жила в городе Асбесте, и у неё было несколько детей. С 2005 по 2015 год Кордюкова их травила, убила таким образом троих, четвёртого не успела. Маму свою тоже так убила. За это ей дали 18,5 года колонии. Это была такая шутка, типа её дети не дожили до 18, или что? Прокуратура, например, просила максимальный срок для женщин, 20 лет. По официальной версии следствия, Елена травила детей, чтобы «не возиться» с ними, потому что все дети у неё с рождения имели отклонения в развитии. Муж Кордюковой уверен в том, что та никого не убивала. Кордюковой сейчас 46 лет, в колонии она минимум до 2035 года.

Светлана Оклей — женщина с наградой «Мать-героиня»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко наградил Светлану Оклей званием «Мать-героиня». А та оказалась маньячкой. Фото © Wikipedia

История не совсем из 00-х, скорее уже из 2010-х, но пройти мимо невозможно. Светлана Оклей — настоящий маньяк, садистка из Луганской области, которая мучила и убивала своих приёмных детей. Жили все в городе Краснодоне, им за многодетность и за вклад в общественную жизнь, потому что садистка писала детские стихи, организовала детский семейный ансамбль «Оклей», даже подарили пятикомнатную квартиру. При этом Светлана мучила своих домочадцев ужасными способами, била, ставила в угол, снова била... За это в 2012 году Оклей получила 15 лет лишения свободы. Даже адвокат маньячки при этом заявил, что его подзащитная — «настоящий монстр». Срок отбывания наказания закончится в 2027 году. Место — женская колония в Червонопартизанске, это ЛНР. Если маньячка жива, ей сейчас 55. «Монстр» — ягодка опять.