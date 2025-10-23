Цены на кофе побили исторический рекорд из-за проблем с урожаем в Бразилии

Цены на кофе обновили исторический максимум. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи, стоимость фьючерсов на арабику выросла на 3,4% и достигла рекордных 4,3510 доллара за фунт — это выше февральского пика в 4,2995 доллара.

По данным агентства, с начала августа котировки поднялись более чем на 50%. Главные причины роста — сокращение запасов кофе на складах, неблагоприятная погода в Бразилии и американские пошлины, которые создают риски для стабильности поставок.

Аналитики отмечают, что рынок становится всё более чувствительным к любым колебаниям урожайности и внешнеэкономическим ограничениям. Подорожание кофе, предупреждает Bloomberg, может привести к новому витку роста цен для потребителей и подорожанию напитков в популярных сетях, включая Starbucks.

Динамика цен на кофе: справка

Кофе уже несколько месяцев демонстрирует устойчивый рост цен на мировых биржах. Основной фактор — неблагоприятные погодные условия в Бразилии, крупнейшем производителе и экспортере кофе в мире. Засушливый сезон и риск заморозков снижают урожайность плантаций, что напрямую влияет на предложение на рынке.

Кроме того, на рост стоимости влияют логистические проблемы, рост пошлин и ослабление национальных валют в странах-производителях. В результате кофейные запасы на складах Международной организации кофе достигли минимальных уровней за последние годы.

Эксперты отмечают, что подорожание кофе уже отражается на розничных ценах — многие сети и производители пересматривают стоимость напитков и готовой продукции. Если ситуация с поставками не стабилизируется, мировой кофейный рынок может столкнуться с новым скачком цен к концу года.