Регион
22 октября, 14:57

Россиянам раскрыли, стоит ли ожидать снижения цен на икру перед Новым годом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

В России производится достаточно красной рыбы и икры, чтобы обеспечить как внутренний рынок, так и экспортные поставки. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта», — сказал он на полях международного рыбопромышленного форума.

Шестаков предположил, что увеличение объёмов вылова рыбы может привести к снижению цен на красную икру. Он пояснил, что в условиях рыночной экономики рост предложения закономерно ведёт к удешевлению товара, и выразил надежду на такой исход.
В России в 7 раз увеличились продажи щучьей икры, а улов не растёт
Ранее Росстат сообщил, что в России впервые с декабря прошлого года подешевела красная икра. Так, в сентябре цена составила 9,4 тысячи рублей за килограмм, тогда как в августе она достигала отметки в 9,5 тысячи.

Наталья Демьянова
