Красная икра подешевела в России впервые с 2024 года

В России стоимость красной икры впервые показала снижение, начиная с декабря прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Цена продукта, по информации за сентябрь, составила 9,4 тысячи рублей за килограмм, тогда как в августе она достигала отметки в 9,5 тысячи.

Последний раз наблюдалось подобное снижение в конце 2024 года — 9,2 тысячи за килограмм. На подобные скачки цен сильно повлиял плохой улов лососевых за прошлый год, что и привело к медленному росту стоимости красной икры. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заверяет, что текущий год покажет по итогам хороший улов деликатесной рыбы — он должен вырасти на 31% в сравнении с прошлым годом.

Как писал Life.ru, 8 сентября вылов лосося достиг 321 тысячи тонн, что почти вдвое больше, чем год назад. Однако за этот же период красная рыба подорожала на 15%, а икра горбуши — на 8%. Эксперты объясняют этот парадокс ростом затрат. Себестоимость рыбы увеличивается из-за дорогого бензина, электроэнергии и логистики. Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов уверен, что дешёвой красной рыбы уже не будет в принципе.