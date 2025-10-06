Всё учтено: Силуанов оценил влияние повышения НДС на инфляцию
Министр финансов РФ Силуанов: Повышение НДС может вызвать рост инфляции на 1%
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Повышение НДС способно добавить около одного процента к инфляции, и этот фактор уже заложен в планы по индексации заработных плат и социальных выплат. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.
«НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», — сказал глава Минфина.
Напомним, российский Минфин предложил увеличить ставку НДС с 20% до 22%, оставив без изменений этот показатель для общественно важных товаров. В Кремле инициативу поддержали, а вот эксперты опасаются, что повышение налога приведёт к росту цен на бытовую технику, электронику, мебель, стройматериалы, а также транспортную и туристическую сферы.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.