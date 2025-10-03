Минфин предложил облагать НДС зарубежные товары на маркетплейсах

Ранее стало известно, что ФНС начала рассылку налоговых уведомлений россиянам, касающихся налога на доходы, полученные с банковских вкладов в 2024 году. Такой налог был введён в 2021 году, однако впервые граждане уплатили его в 2024 году, отчитываясь о доходах за 2023 год. В результате в бюджет поступило 111 миллиардов рублей.