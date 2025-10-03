Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 16:00

Минфин предложил облагать НДС зарубежные товары на маркетплейсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Минфин России рассматривает возможность обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) зарубежных товаров, реализуемых через российские онлайн-площадки. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Предлагается ввести НДС на импортную продукцию, реализуемую через маркетплейсы, в размере 5% от таможенной стоимости с 2027 года. Предусматривается поэтапное увеличение ставки: до 10% в 2028 году, до 15% в 2029 году и до 20% с 2030 года.

Проект нормативного акта вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 23 октября.

Обслуживание банковских карт в России может стать намного дороже
Обслуживание банковских карт в России может стать намного дороже

Ранее стало известно, что ФНС начала рассылку налоговых уведомлений россиянам, касающихся налога на доходы, полученные с банковских вкладов в 2024 году. Такой налог был введён в 2021 году, однако впервые граждане уплатили его в 2024 году, отчитываясь о доходах за 2023 год. В результате в бюджет поступило 111 миллиардов рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar