Обслуживание банковских карт в России может стать намного дороже

Правительство России подготовило и обсуждает поправки в налоговое законодательство, которые могут изменить условия налогообложения банковских операций с платёжными картами. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу опубликованы в базе данных Государственной Думы.

В настоящее время операции по обслуживанию банковских карт освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим Налоговым кодексом. Там эта льгота закреплена вместе с другими операциями.

Предлагаемые изменения предусматривают исключение обслуживания банковских карт из перечня операций, освобождённых от НДС. Это может привести к тому, что данные банковские услуги будут облагаться НДС по стандартной ставке. Окончательное решение примут после завершения всех необходимых законодательных процедур.

Ранее стало известно, что ФНС начала рассылку налоговых уведомлений россиянам, касающихся налога на доходы, полученные с банковских вкладов в 2024 году. Такой налог был введён в 2021 году, однако впервые граждане уплатили его в 2024 году, отчитываясь о доходах за 2023 год. В результате в бюджет поступило 111 миллиардов рублей.