2 октября, 09:02

Обслуживание банковских карт в России может стать намного дороже

Правительство предложило отменить НДС-льготы для обслуживания банковских карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

Правительство России подготовило и обсуждает поправки в налоговое законодательство, которые могут изменить условия налогообложения банковских операций с платёжными картами. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу опубликованы в базе данных Государственной Думы.

В настоящее время операции по обслуживанию банковских карт освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим Налоговым кодексом. Там эта льгота закреплена вместе с другими операциями.

Предлагаемые изменения предусматривают исключение обслуживания банковских карт из перечня операций, освобождённых от НДС. Это может привести к тому, что данные банковские услуги будут облагаться НДС по стандартной ставке. Окончательное решение примут после завершения всех необходимых законодательных процедур.

«Аргументы убедительны»: Кремль поддержал кабмин в вопросе повышения НДС
«Аргументы убедительны»: Кремль поддержал кабмин в вопросе повышения НДС

Ранее стало известно, что ФНС начала рассылку налоговых уведомлений россиянам, касающихся налога на доходы, полученные с банковских вкладов в 2024 году. Такой налог был введён в 2021 году, однако впервые граждане уплатили его в 2024 году, отчитываясь о доходах за 2023 год. В результате в бюджет поступило 111 миллиардов рублей.

Наталья Афонина
