Рекордный вылов лосося не сдержал рост цен на красную рыбу и икру

Несмотря на рекордный вылов лосося на Дальнем Востоке, цены на красную рыбу и икру в магазинах продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Рыбного союза.

К 8 сентября вылов лосося достиг 321 тысячи тонн, что почти вдвое больше, чем год назад. Однако за этот же период красная рыба подорожала на 15%, а икра горбуши — на 8%. Эксперты объясняют этот парадокс ростом затрат. Себестоимость рыбы увеличивается из-за дорогого бензина, электроэнергии и логистики. Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов уверен, что дешёвой красной рыбы уже не будет в принципе.

«Это востребованный вид продукции, а цену формирует рынок», — заявил эксперт kp.ru. По его словам, если покупатели будут активно приобретать рыбу по текущим ценам, они могут вырасти ещё. Но если спрос упадёт, продавцам придётся снижать стоимость.

Отдельной проблемой остаётся браконьерство. Ежегодный нелегальный вылов в 15 тысяч тонн лосося наносит государству ущерб в 15 миллиардов рублей.