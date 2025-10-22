В России в 7 раз увеличились продажи щучьей икры, а улов не растёт

У россиян растёт спрос на щучью икру: в январе—июне 2025 года потребители купили в рознице 475 тонн. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако вылов этой рыбы снижается.

Как пишет РБК, с января по конец сентября 2025 года продажи этого продукта выросли на 20–25% год к году.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что рост продаж отражает набирающую обороты моду на щучью икру. Кроме того, эксперты не исключают, что россияне «переключились» на щучью из-за нехватки красной.

Однако рост продажи не подкрепляется ростом вылова щуки. Так, ещё в 2015 году в Астраханской области ловили 5,1 тысячи тонн, в 2024 вылов снизился до 3,3 тысячи тонн, а в 2025 году, согласно установленным объёмам допустимого улова, в Астраханской области можно добыть до 800 тонн щуки, в Каспийском море — не более 3,6 тысяч тонн.

А ранее Росстат сообщил, что в России впервые с декабря прошлого года подешевела красная икра. Так, в сентябре цена составила 9,4 тысячи рублей за килограмм, тогда как в августе она достигала отметки в 9,5 тысячи.