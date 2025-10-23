Тайны тела: Учёные рассказали, какая походка выдаёт уверенного мужчину

Мужчины, которые во время ходьбы раскачивают туловище и отводят плечи назад, зачастую воспринимаются в обществе как более уверенные и доминирующие. Об этом стало известно благодаря исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда доктора Коннора Лесли из Нортумбрийского университета провела эксперимент, используя технологию захвата движения. Они записали походку 52 мужчин, а затем создали цифровые аватары, повторяющие движения. Участники эксперимента оценивали характеры людей, основываясь только на их походке. Исследование выявило, что люди воспринимали аватаров с более свободными движениями как доминантных, даже если не было видно их лиц, роста или одежды.

«Наше исследование показывает, что люди развили способность быстро распознавать потенциально опасных соперников по их движениям. Это, вероятно, имело важное значение для выживания на ранних этапах эволюции», — отметил ученый.

