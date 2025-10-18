Опора для семьи: Life.ru раскрыл образ идеального отца для россиян

19 октября 2025 года празднуется День отца. К этой дате Дзен провёл исследование, чтобы выяснить, с какими качествами ассоциируются папы, какие воспоминания из детства с ними связаны, а также как отцы повлияли на интерес к новостям и событиям в мире. Результаты исследования, участие в котором приняли 344 респондентов из разных регионов России, появились в распоряжении Life.ru.

Какие воспоминания из детства связаны с папой Согласно полученным данным, наиболее яркими воспоминаниями о детстве, связанными с отцами, стали совместные активности на природе. Около 31% участников опроса упомянули рыбалку, туристические походы, пикники и загородные поездки. Каждый четвёртый респондент сохранил в памяти совместные игры — футбол, хоккей, настольные развлечения и морской бой.

Значительная часть опрошенных (18%) отметила, что именно отцы научили их важным практическим навыкам — от катания на велосипеде до приготовления пищи. Ещё 27% респондентов вспомнили совместный просмотр кинолент, телепередач и новостных выпусков.

Отец как главный источник новостей Исследование также показало, что каждый третий россиянин считает отца основным источником информации о событиях в стране и мире в период взросления. Как отметили 21% участников опроса, именно отец привил им привычку следить за новостями. Каждый пятый респондент указал, что семейные обсуждения текущих событий способствовали развитию критического мышления и умения аргументировать свою позицию.

Более половины опрошенных (58%) продолжают обсуждать новости с родителями во взрослом возрасте, а 34% регулярно отправляют отцу или матери интересные статьи и видеоматериалы.

С чем ассоциируется папа и каким он должен быть При характеристике образа отца 45% респондентов описали его как мастера на все руки. Треть участников исследования выделили хорошее чувство юмора своих отцов, а 15% охарактеризовали их как мудрых наставников.

Согласно результатам исследования, идеальный отец в понимании россиян — это в первую очередь опора для семьи (50%), мудрый учитель (32%), решительный (11%) и добрый человек (7%).

