Подарок на День отца 2025: 10 идей, что подарить папе, и 5 недорогих, но душевных подарков Оглавление Топ-10 идей для подарка на День отца Идеи недорогих, но оригинальных подарков на День отца Как выбрать подарок на День отца Подарок на День отца от сына Подарок от дочери отцу на День папы День отца 2025: Подарок мужу от жены Как поздравить папу? Идеи необычных и оригинальных подарков на День отца. Рассказываем, что можно подарить на День отца и как правильно выбрать подарок, чтобы он был полезным и пришёлся по душе. Топ-подборка от Life.ru ко Дню отца 19 октября 2025. С нами вы узнаете, что подарить папе. 13 октября, 13:30 Что подарить на День отца 2025 своему папе? Если вы не понимаете, мы выручим. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production, © Freepik / macrovector

День отца — это праздник, который призван отметить роль папы в современной семье. Тут мы рассказывали, как сначала он появился в США, а потом распространился по всему свету. Хотя первое поздравление папе написал на глиняной табличке месопотамский житель Эльмесу. А в Германии веками День отца праздновали на Вознесение и ходили всей мужской половиной семьи в поход. С 2021 года День отца есть в России, он празднуется каждое третье воскресенье октября. В 2025-м это будет 19-е число. Рассказываем, как поздравить папу и что ему подарить на День отца.

Топ-10 идей для подарка на День отца

Что можно подарить на День отца? Подсказываем: 10 идей для подарка. День отца — это не папин день рождения! Фото © Freepik

Что можно подарить на День отца? Что точно покажет, насколько сильно вы любите папу, и будет оригинальным? Мы подготовили для вас список из десяти самых крутых идей подарков на День отца. Как поздравить папу — важный вопрос, и от него зависит многое. В первую очередь — теплота взаимоотношений в семье. Что можно подарить на День отца, чтобы подчеркнуть его важную роль в вашей жизни, — далее.

Игровая приставка на День отца

Идеи подарков на День отца — вы ожидали увидеть тут игровую приставку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mr.Mikla

Возможно, такой подарок подойдёт не каждому папе. Возможно, дарить игровую приставку на День отца — это уж слишком. Возможно, старшее поколение не поймёт. Но вы можете подарить папе множество новых впечатлений! Например, в последнее время в России разрабатывают современные и красивые игры, от исторических до научной фантастики. Кроме того, вы можете подарить папе на День отца самое ценное: напоминание о том, что он тоже когда-то был ребёнком.

Бронзовая статуэтка для рабочего стола на День отца

А это подарок для тех пап, кто ещё находится в трудоспособном возрасте. Но не только! Бронзовую статуэтку, в особенности раритетную или антикварную, можно поставить на рабочий стол в своём кабинете — так никто не усомнится в серьёзности делового партнёра. Можно на День отца обставить антиквариатом его рабочий кабинет в загородном доме или квартире — это будет сюрпризом!

Гравировальная машина на День отца

Что можно подарить на День отца... Если у вашего папы есть хобби, связанное с металлом, то гравировальная машина подойдёт! Фото © Shutterstock / FOTODOM / DAL Photography

Гравировальная машина отлично сработает, если ваш папа любит не только смотреть на металлические произведения искусства, но и делать их самостоятельно. Хороший гравёр может работать по металлу. Но и резка по дереву, а также вытачивание статуэток из камня тоже будут доступны с хорошей гравировальной машинкой. Если хобби папе понравится, то хороший подарок на День отца 2025 может стать началом нового семейного дела.

Хороший мультитул на День отца

Надёжный мультитул с адекватным набором инструментов не повредит ни одному папе, вне зависимости от возраста. Для молодых, для пожилых — всем может в какой-то момент понадобиться отвёртка, линейка, кусачки... На День отца можно специально обратить внимание на особенно многофункциональные модели. Швейцарские карточки, огромные «махины» на полсотни функций... Присмотритесь — и найдёте то, что идеально подходит.

Паяльная станция на День отца

Это снова подарок для тех пап, которым комфорт своей лаборатории (или гаража) милее приключений с удочкой и спиннингом на открытом воздухе. Паяльная станция подойдёт не только тому, кто разбирается в тонкой электронике. С её помощью можно создавать поистине удивительные вещи. Паяльная станция на День отца — шикарный подарок «для физиков». Но и «лирики» найдут ей применение. Например, можно будет самому чинить технику.

Подарочный сертификат в клуб альпинистов на День отца

Поход на Эльбрус — кажется, для многих получить такое на День отца всё ещё нереально. Фото © Freepik

Поздравить отца с его днём можно и без каких-то физических, материальных даров. Вручите папе подарок эмоциональный. Например, сертификат в клуб альпинистов, чтобы на следующий День отца слушать его рассказы о восхождении на вершину. Отличный подарок, который папа точно не забудет и не оставит пылиться где-нибудь в комоде. Сертификат либо оплатит поход полностью, либо покроет его большую часть.

Комплект садовой мебели на День отца

Среди нас есть не только бесстрашные альпинисты, но и тихие садоводы. Как раз для них — этот подарок. Если вы любите приезжать в папин сад, можете на День отца вручить своему прародителю комплект новой садовой мебели. Да, есть риск столкнуться с сопротивлением, но садовая мебель — это вещь, которая подвержена погодному влиянию. Современная, обработанная водоотталкивающей пропиткой лучше, чем старая, еле живая.

Экшн-камера на День отца

Если ваш папа достаточно активен и любит кататься на велосипеде, ездить на рыбалку, ходить в походы или на охоту, то шикарным подарком на День отца станет экшн-камера. Попробуйте вручить её вместе с кронштейном, например простой селфи-палкой. Так вы будете уверены в том, что папа будет присылать вам видео всех своих приключений. А что может быть лучше, чем видеть улыбающиеся лица близких?

Солнечная панель на День отца

Что подарить на День отца... Наши папы часто росли под девизом «Всегда готов!». Солнечная панель приближает этот девиз к реальности. Фото © Freepik

Солнечная панель для производства электричества будет неожиданным, но приятным подарком на День отца. Ваш папа наверняка уже несколько раз думал, что делать, если вдруг выключится свет. Солнечные батареи пригодятся на даче, поскольку за городом бывают перебои с электричеством. Кроме того, они сберегут в совсем нестандартной ситуации. Портативные солнечные панели для походов — идеальный выбор, если подарок на День отца надо дарить туристу.

Подарочное издание любимой книги на День отца

Вот это точно можно подарить папе на День отца. Все умеют читать, многие любят читать книги. А читать хорошую книгу в благородной, дорогой обложке — вдвойне приятно. Это может быть как «Искусство войны», так и сборник буколической поэзии, ну или собрание самых популярных романов Агаты Кристи... У каждого из нас любимая книга своя. Главное — выяснить, какая она у вашего папы.

Идеи недорогих, но оригинальных подарков на День отца

Что можно подарить на День отца и при этом не обанкротиться? Есть несколько бюджетных вариантов. Фото © Freepik

А что подарить на День отца из недорогого? Подарочные книги, экшн-камеры, солнечные панели и приставки — это, конечно, превосходно, но как выкручиваться из положения, если у вас не очень большой бюджет? Мы придумали пять идей для подарков папе на День отца, и ни одна из них не опустошит ваш кошелёк. Ведь главное — это не дорогие подарки, а тёплые чувства внутри семьи.

Термокружка с подогревом на День отца

Хорошая термокружка спасёт во время похода, когда ночи могут быть в разы холоднее дней. Она же согреет холодными осенними или зимними вечерами. В электричке, машине, загородном доме — везде пригодится. Некоторые из термокружек способны сами заваривать кипяток, например нагревать его с 45 градусов до 100. Это просто удивительно и очень оригинально.

Органайзер в багажник на День отца

Подарок для папы на День отца может быть связан и с его автомобилем, если машина есть. Хороший органайзер в багажник — то, чего многим не хватает. С его помощью можно компактно и по порядку сложить все автомобильные инструменты, может быть, даже пятилитровку «незамерзайки» поставить. У багажника с органайзером гораздо больше плюсов, чем у «холостого» багажника.

Спасательный молоток на День отца

Подарок на День отца — для спасения жизни, если ситуация будет патовая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ploskaya

Спасательный молоток станет очень милым подарком на День отца. Такой «девайс» точно покажет папе, что вы заботитесь о его благополучии, здоровье и жизни. Он придёт на помощь в автомобиле, например, если тот перевернулся. Можно просто разбить окно и выбраться на свободу. Но не только в автомобиле! Если что-то случилось с автобусом, можно также разбить стекло и организовать эвакуацию пассажиров.

Подарочный набор бармена на День отца

Подарочный набор профессиональных инструментов, чтобы делать коктейли дома, точно станет шикарным презентом на День отца, если ваш папа хотел заняться этой профессией. Но и непьющие папы могут его оценить, потому что коктейли можно делать без алкоголя, но зато из всего остального, пригодного для употребления. Разноцветная бурлящая жидкость, ритуал «взболтать, но не перемешивать»... Сплошная романтика!

Подарочный набор для шашлыка на День отца

А если папа любит шашлыки, то можно ему и мангал подарить. Это будет «отложенный» презент на День отца. В октябре, 19 числа, вы его подарите, а использовать можно будет только в мае. Зато представьте себе, сколько радости и благодарности вас ждёт! Все летние месяцы пройдут для семьи в мире и спокойствии.

Как выбрать подарок на День отца

Идеи для подарка отцу на День папы могут различаться в зависимости от того, кто дарит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

А если погрузиться глубоко в семейную специфику? Как не прогадать с Днём отца и найти идеальный подарок, если вы — сын? А что делать дочери? Что-то испечь или, наоборот, притащить паяльную станцию? А мужу что подарить? Много вопросов, постараемся разобраться далее.

Подарок на День отца от сына

Будучи сыном, на День отца вы поздравляете папу, ещё одного мужчину в семье. Вам он наверняка рассказывал, что его радует. Может быть, даже пытался привить свои интересы вам. Пользуйтесь своим знанием и дарите ему те подарки, о которых он может только мечтать! Тот самый момент, когда в качестве подарка подойдёт абонемент в тир или что-то не менее брутальное.

Подарок от дочери отцу на День папы

Впрочем, «зависать» в тире можно и с дочерью. Но от дочерей, как правило, на День отца ждут чего-то красивого и нежного. Так что вы действительно можете подарить коробку самодельных шоколадных конфет или собственноручно связанный шарфик. Но если к кулинарии или рукоделию душа не лежит, можно вспомнить опыт итальянцев. Они презентуют на День отца дорогой парфюм и элитное вино.

День отца 2025: Подарок мужу от жены

Парфюм может быть отличным подарком на День отца и от жены тоже. Правда, в этом случае можно посоветовать обратить внимание не только на испаряющийся аромат, но и на что-то более долговечное. Для подарка от жены мужу на День отца можно выбрать как антиквариат, так и что-то совсем неземное. Например, частички когда-то упавших на Землю астероидов. Или нечто драгоценное — цепь, перстень, наручные часы...

Как поздравить папу?

С подарками вроде разобрались. Но что сказать на День отца? Как поздравить папу с его праздником? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

А как поздравить папу с Днём отца словами? Может быть непросто. Но в любом случае ориентируйтесь на то, насколько хорошо вы знаете вашего родителя, его привычки, увлечения, боли, а также радости. Показывайте, насколько папа важен для вас и насколько сильно вы его любите. «Свет очей моих» — так можно назвать мужчину в День отца, если вы являетесь его женой. Дети могут упомянуть, что он всегда был для них моральным ориентиром и главным примером в жизни. «Ты воспитал меня достойным человеком. Спасибо» — кажется, что-то такое на День отца хотел бы услышать каждый папа. В свою очередь, мы опубликовали 70 душевных поздравлений на День отца. Может, вас они смогут вдохновить?

Каждый человек индивидуален, поэтому при выборе подарка для папы на День отца ориентируйтесь на то, что любит ваш родитель. Попробуйте также следить за своими собственными эмоциями. Вы чувствуете, что эта безделушка — его вещь, хоть и не очень практически полезная? Тогда дарите! Кажется, даже если мужчина после 50 стал ворчуном, как в этом материале Life.ru, ему точно должно понравиться!

Авторы Любовь Свободная