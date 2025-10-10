Знакомьтесь, «Юлид»: Фарфоровая спираль претендует на звание нового символа России и надеется вытеснить матрёшку

В Москве вновь зацвела «Трын*Трава». В усадьбе Муравьевых-Апостолов с 9 по 28 октября проходит восьмая выставка современного русского стиля — событие, где ремесло превращается в философию, а традиция становится разговором с вечностью. Девиз выставки — слова Густава Малера: «Традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу».

Среди экспонатов вы без труда найдёте «Юлид» — фарфоровый арт-объект художника Павла Штылера и технического директора проекта Николая Полякова. На первый взгляд он похож на юлу — детскую игрушку, вращающуюся в потоке времени. Но стоит присмотреться — и форма раскрывает куда больше смыслов: в ней закодированы спираль культурного развития, память детства и мягкая монументальность русской души.

— «Играя в детстве с юлой, я помню это ощущение детского трепета. Форма юлы — изящная, динамичная, объединяющая. Я хотел передать эту искренность и чистоту, выйти за рамки цифрового и воплотить идею в физическом мире», — рассказывает Павел Штылер.

Форма «Юлида» рождает бесконечное количество ассоциаций. Это и волчок, и мороженое, и безешка, и архитектура, и движение. Это реальность и дух нашего народа. Павел Штылер художник, идейный вдохновитель «Юлида»

Созданный из благородного фарфора с золотыми акцентами, «Юлид» словно удерживает в себе свет. Он не отражает, как пластик, а мягко рассеивает его — как будто хранит тепло чьих-то рук. Художник признаётся: «Фарфор живой. Люди тянутся его потрогать — в нём есть то самое родное, что мы, кажется, давно забыли».

Николай Поляков добавляет философский слой:

— «Фарфор — это не просто материал. Это отражение времени. Один из первых материалов, освоенных человеком, он развивался вместе с культурой. Поэтому в нём есть сама идея спиралевидного движения — бесконечного развития и возвращения к истокам».

Для меня самым важным здесь является спиралевидная форма, потому что спиральный вектр развития нашей культуры и истории для меня — это определяющие понятия, которые помогают мне самому идти по жизни Николай Поляков технический директор проекта

И действительно, «Юлид» — это не вещь, а форма-платформа, открытая к новым воплощениям. Белый конус с золотым ободом напоминает сосуд, готовый вобрать в себя любые материалы, оттенки и смыслы. В нём — диалог с формой, память о движении, внутренний ритм, который связывает прошлое и будущее.

На выставке «Трын*Трава» этот объект уже стал одним из самых обсуждаемых. Его не просто рассматривают — с ним вступают в контакт, будто с живым существом. Павел Штылер говорит, что хотел создать новый символ России — «белой, золотой, сверкающей и нежной».

Выставка, собравшая более 80 художников, дизайнеров и мастеров декоративного искусства, в очередной раз доказывает: культурный код России живой и пульсирующий. Он не застывает в музейных витринах, а продолжает развиваться — через формы, материалы и человеческое прикосновение.

— «У культурного кода нет времени, есть бесконечность прошлого и будущего», — отмечают кураторы выставки Элина Туктамишева, Ирина Батькова и Светлана Попова. И «Юлид» в этом смысле — идеальный пример. Он хранит в себе не память о пепле, а огонь, переданный дальше — от рук мастера к зрителю.

📍 Музей-усадьба Муравьевых-Апостолов, Москва, ул. Старая Басманная, 23/9с1

🗓 9–28 октября 2025 года

🕓 11:00–20:30