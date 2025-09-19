Сумочка из полена и платье из берёз: художница рассказала Life.ru, как создаёт моду из природы Оглавление «Природа — это отдельный живой организм со своим темпоритмом и вибрациями» Берёза — главный материал Планы и гастрономия Художница из Москвы превращает берёзовую кору и даже рыбью чешую в арт-объекты и одежду. Её сумочку из полена уже хотели купить десятки человек. 19 сентября, 05:00 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alina_andreichishena

В мастерской Алины Андрейчишеной нет привычных холстов и тюбиков с краской — здесь хранятся берёзовые брусья, сушёные овощи и даже рыбья чешуя. Из этих материалов она создает арт-объекты, одежду и аксессуары: от огромного банта из берёзы до сумочки из полена, которую уже захотели купить десятки людей. Художница уверена: природа — это живой организм и неиссякаемый источник вдохновения. Алина рассказала Life.ru, как она превращает природные материалы в одежду и арт-объекты и почему считает ручной труд лучшей медитацией.

«Природа — это отдельный живой организм со своим темпоритмом и вибрациями»

Алина Андрейчишена родилась в Мурманске, но с детства живёт в Москве. Художник-постановщик, сет-дизайнер и независимый автор арт-объектов, она работает с материалами, которые не встретишь на маркетплейсах. «Все мои работы сделаны из природных материалов и продуктов сельского хозяйства. Почему эти материалы? Если так подумать, вы не можете купить их или заказать на маркетплейсе. Вам нужно пойти на прогулку в парк или лес и найти его, добыть самим», — объясняет Алина.

Девушка выросла в посёлке у бабушки и дедушки, где были коровы и куры, а ещё картофельные и малиновые поля. Там, по словам художницы, и родилась её связь с природой. Как признаётся Алина, для неё природа — это отдельный живой организм со своим ритмом и неиссякаемый источник вдохновения. «Я не могу долго без контакта с природой. Где бы я ни жила, мне важно, чтобы в 10 минутах от дома был лес», — рассказывает девушка.

Берёза — главный материал

Самым сложным проектом Алины, по её словам, стала работа с поваленной берёзой. В лесу она заметила спиленную берёзу и решила сделать из неё арт-объект. «Я пришла с пилой и разделила несколько веток на брусья, которые я дотащила до дома, потом соединяла их арматурой, придавая им форму банта. Бант получился тяжёлый и большой», — вспоминает девушка. Работа заняла пару месяцев, и, по признанию Алины, берёзовый бант — её «любовное стихотворение к берёзе, написанное заглавными буквами».

Алина рассказывает, что берёза стала главным материалом как для неё, так и в моде. Так, она создала топ и баску из берёзовой коры, а также сумочку из полена. «Взяла берёзовое полено, украсила его, прикрутила ручку и получилась сумочка», — рассказывает художница. Девушка признаётся, что очень много людей захотели купить эту сумку и были очень удивлены, когда узнали, что сделана она из обычного полена, некоторые даже просили сшить комплекты на заказ.

Художница рассказывает, что ходить в такой одежде можно куда угодно: и на мероприятие, и в простой продуктовый магазин. «Свои образы выгуливаю на какие-то мероприятия или по особому поводу. На мероприятиях у людей глаз нацелен на созерцание, изучение всего вокруг, на коммуникацию. В продуктовый магазин тоже ходила в одежде из берёзовой коры. Никто даже не заметил», — признаётся Алина.

Планы и гастрономия

Художница уже выставляется в галереях, пока её работы не уходят дороже 200 тысяч рублей. Но дело для неё не в цене, а в самом процессе. «Мне всегда нужно, чтобы мои руки были заняты, необходим ручной труд, что-то создавать. Для меня это медитация», — рассказывает героиня Life.ru.

Девушка рассказывает, что для неё контакт с природой — это не только арт-объекты, но и гастрономия: любимое блюдо — это мороженое из еловых веток, а также чипсы и суп из крапивы. «В планах ещё пирог из одуванчиков, а также маринованные одуванчики», — делится художница.

Следующим материалом, с которым Алина хочет поработать, — рыбья чешуя. Она нашла методичку по её обработке и собирается сделать сумочку. Также в планах девушки — создание кепки с древесным грибом и колгот с шипами.