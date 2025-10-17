Участники конкурса «Это у нас семейное» раскрыли секреты воспитания детей ко Дню отца

Участники всероссийского конкурса «Это у нас семейное» раскрыли свои подходы к воспитанию детей в преддверии Дня отца. Масштабный проект на Президентской платформе «Россия – страна возможностей» объединил около 200 тысяч мужчин, которые рассказали о том, чему учат подрастающее поколение.

Так, Михаил из Санкт-Петербурга, предприниматель и отец семерых детей, считает фундаментальным принципом сочетание любви и дисциплины. Он подчёркивает необходимость доверительных отношений между родителями и детьми, достигаемых через постоянное общение на равных. Его сын Даниил сознательно перенимает отцовскую модель поведения, а дочь Ясмину учат самостоятельности и ответственности за свои решения. Он уверен, что именно умение слушать и слышать помогло им выйти в полуфинал конкурса.

Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

«Это необходимо для правильного формирования личности ребёнка. Кроме того, я считаю важным, чтобы между родителями и детьми были доверительные отношения, для этого нужно общаться, разговаривать на равных. Как бы ни было сложно, я стараюсь уделять время каждому», – Михаил.

В Кемерово участвует уникальная династия угольщиков, чей профессиональный стаж превышает 200 лет. Дедушки Григорий Анатольевич и Алексей Владимирович воспитывают младшее поколение, прививая им традиционные ценности справедливости и сострадания. Их дети и внуки с благодарностью отмечают роль отцовского наставничества в достижении жизненных успехов. 18-летняя Арина и 14-летний Дмитрий особо ценят поддержку родителя Станислава (сын Алексея) в развитии целеустремленности и ответственности.

Екатеринбургская семья демонстрирует важность преемственности поколений. Дедушка Олег Августович, заслуженный металлург России, и папа Дмитрий, строящий дом для своей семьи, считают ключевой задачей передать детям трудолюбие и стремление к знаниям. Активное участие мужчин в подготовке к конкурсу, включая создание музыкальных номеров и изготовление реквизита, стало ключом к успешному прохождению в полуфинал.

Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Калужская семья Говорун представляет пример патриотического воспитания. Папа Антон, инженер-конструктор Роскосмоса, и дедушка Дмитрий Владимирович, ветеран специальной военной операции, учат детей на личном примере. Их семейная история показывает важность сочетания любви к Родине с развитием спортивных и творческих способностей. Участие в конкурсе сплотило семью и помогло осознать силу семейной поддержки.

Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

«Детям мы прививаем любовь к спорту, творчеству, говорим, что нужно оставаться честными и справедливыми людьми, любить свою Родину и близких людей. Ведь от каждого из нас зависит будущее страны. Вот взять нашего дедушку – обычный человек, который любит историю, увлекается спортом. Но он не побоялся трудностей, пошел защищать нашу страну. Мы очень им гордимся!» – говорит мама Татьяна, супруга Антона.

Организаторы также предоставили интересную статистику: 47% отцов-участников воспитывают или уже вырастили двоих детей, тогда как 24% имеют троих детей. 7% семей воспитывают четверых детей, а 4% отцов являются многодетными родителями пяти и более детей. Географически наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, на долю которых приходится почти 8% всех заявок. В числе лидеров по многодетности также находятся Москва, Ставропольский край, Краснодарский край и Московская область.

Конкурсные мероприятия продолжатся окружными полуфиналами с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал проекта запланирован на 8 июля 2026 года, где победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и другие ценные призы. Масштаб проекта подтверждается участием 726 191 человека из 196 576 семей, представляющих 89 регионов России и 82 страны мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что отцы играют значимую роль в укреплении семейных ценностей. По его словам, очень важно, чтобы сегодня мужчины стремились соответствовать этому высокому званию, были мудрыми наставниками и берегли семейные устои.