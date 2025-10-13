Путин отметил вклад отцов в сохранение семейных устоев в преддверии праздника

Президент РФ Владимир Путин выделил значимую роль отцов в укреплении семейных ценностей в своей поздравительной телеграмме, приуроченной к Всероссийскому Дню отца. Озвучил обращение главы государства первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов в ходе праздничного концерта в зале «Москва».

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — говорится в телеграмме, зачитанной в концертном зале «Москва» на концерте «Всероссийский день Отца».

Президент констатировал, что отец семейства исторически обладает в России непререкаемым авторитетом, и выразил удовлетворение широкой общественной поддержкой этого праздника. Отдельно в своём послании он адресовал тёплые слова военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, отметив, что страна гордится их стойкостью, отвагой и мужеством, а также тем, что они достойно продолжают патриотические традиции своих предков. Напомним, что Всероссийский День отца был установлен указом Владимира Путина в 2021 году и празднуется в третье октябрьское воскресенье.

Накануне Путин поздравил работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. Основой для успехов агропромышленного комплекса, а именно роста производства, экспорта, модернизации и выхода на новые рубежи, российский лидер назвал человеческий фактор. Он поблагодарил фермеров, работников предприятий, учёных, руководителей и ветеранов агросектора за их профессионализм и полную самоотдачу.