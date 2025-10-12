Российский президент Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил сотрудников агропрома с Днём работника сельского хозяйства. Видео © kremlin.ru

«Поздравляю вас с праздником — Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почётом, служит надёжной опорой суверенитета страны, обеспечивая её продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей», — говорится в обращении.

Путин выделил рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение новых направлений развития. Он отметил, что эти достижения стали возможны благодаря профессионализму и самоотдаче фермеров, сотрудников предприятий, учёных, руководителей и ветеранов агропредприятий.

По его словам, необходимо повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей. В это входит строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры, а также обеспечение качественного жилья и дорог.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» для работников промышленных предприятий. Согласно автору, действующая система создания «ветеранов» излишне запутана и ограничивает признание заслуг многих тружеников. Депутат Сергей Миронов считает, что упростить выдачу ведомственных значков — значит справедливо признать вклад тысяч людей.