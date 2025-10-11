Средняя зарплата в трёх отраслях превысила 200 тыс. рублей. Рассказываем, где столько платят

В России средняя ежемесячная зарплата превысила 200 тысяч рублей в трёх секторах экономики: финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа. Об этом следует из анализа РИА «Новости» данных Росстата.

В июле 2025 года лидерами по зарплатам стали финансисты и страховщики с доходом 221,9 тысячи рублей, за ними следовали работники табачной промышленности (206,3 тысячи) и добычи нефти и газа (200,3 тысячи). В среднем более 150 тысяч рублей получали сотрудники сфер информации и связи, добычи металлических руд, научных исследований и рыбоводства.

В 16 других отраслях зарплата превышала 100 тысяч рублей, включая производство лекарств, металлургию, ремонт машин и автопроизводство. В целом по экономике среднемесячная зарплата составила 99,3 тысячи рублей, тогда как в июле 2024 года она была 85 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года средняя пенсия в России опустилась до 23 тысяч рублей, что составляет менее четверти от средней заработной платы, которая достигала около 100 тысяч рублей. Выплаты пенсионерам, включая страховые и государственные, составили всего 24% от уровня доходов работников.