Россиянам объяснили, на какой день задержки зарплаты можно смело переставать работать

Задержка зарплаты влечёт ответственность работодателя. Об этом в беседе с RT заявила HR-эксперт Юлия Санина.

«В случае если зарплата не выплачивается более 15 дней, сотрудник имеет право, предварительно письменно сообщив об этом руководству (согласно ст. 142 ТК России), не выходить на работу и приостановить свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена. При этом за ним сохраняется средняя заработная плата», — подчеркнула специалист.

Если сотрудник не вышел на работу из-за задержки выплаты, он обязан вернуться не позднее следующего рабочего дня после письменного уведомления о дате выплаты, обычно — в день возврата, дополнила Санина. По её словам, есть и исключения: во время военного или чрезвычайного положения, а также при введении особых мер по законодательству порядок выплат и выход на работу может регулироваться иначе.

Санина добавила, что отдельные категории сотрудников — госслужащие, работники жизнеобеспечения, обслуживающие опасное оборудование — не могут самовольно оставлять рабочее место, и для них порядок выплаты при задержке зарплаты определяется индивидуально.

А ранее Life.ru писал, что работодатели обязаны регулярно индексировать зарплату. В Госдуме отметили, что регулярное повышение заработной платы является обязательной процедурой, и в случае её отсутствия сотрудник компании имеет право обратиться в компетентные органы для защиты своих прав.