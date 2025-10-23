Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 13:10

Радио Судного дня «прожужжало» слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец»

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую прозвали «Радио Судного дня» или «жужжалкой», трижды вышла в эфир в четверг, 23 октября. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиоволны.

В 10:52 мск радио «прожужжало» слово НЕГРОПОТОП, в 12:26 мск — ГРЕЧНЕВИК и в 14:01 мск — КЛИНОБОЕЦ.

«Радио Судного дня» передало сообщение «Дон Кихот» после заявления Трампа о мире
«Радио Судного дня» передало сообщение «Дон Кихот» после заявления Трампа о мире

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar