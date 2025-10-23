Радио Судного дня «прожужжало» слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец»

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую прозвали «Радио Судного дня» или «жужжалкой», трижды вышла в эфир в четверг, 23 октября. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиоволны.

В 10:52 мск радио «прожужжало» слово НЕГРОПОТОП, в 12:26 мск — ГРЕЧНЕВИК и в 14:01 мск — КЛИНОБОЕЦ.

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире.